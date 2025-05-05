تقرير: بلان يؤجل موقف رايكوفيتش وبيرجوين من مواجهة النصر لتدريبات الثلاثاء

قرر لوران بلان المدير الفني لفريق اتحاد جدة تأجيل حسم موقف الثنائي بريراج رايكوفيتش وستيفن بيرجوين من مواجهة النصر المرتقبة.

بردراج رايكوفيتش النادي : الاتحاد الاتحاد

ويواجه اتحاد جدة فريق النصر بعد غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري السعودي على ملعب الأول بارك.

وكشفت صحيفة الرياضية أن لوران بلان قرر تأجيل حسم مصير الثنائي حتى التدريب الأخير غدا الثلاثاء.

وبدأ الثنائي المشاركة في التدريبات الجماعية يوم السبت.

وظهر رايكوفيتش في حالة تحسن ملحوظ خلال الأيام الماضية منتظرا تلقي الضوء الأخضر من الجهاز الفني.

وكان الحارس الصربي قد تعرض لإصابة بتمزق في وتر الفخذ الأيمن خلال مواجهة الشباب في نصف نهائي كأس الملك يوم 1 أبريل الماضي.

بينما أصيب بيرجوين في مفصل القدم خلال مواجهة الرياض ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري يوم 13 مارس المضاي.

ويحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي بـ 68 نقطة قبل جولات من النهاية.

ويبتعد اتحاد جدة بست نقاط عن الهلال أقرب منافسيه، بينما النصر في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.