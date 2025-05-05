ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول

أعلن ترنت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول الإنجليزي، رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري مع نهاية عقده.

وكشف أرنولد في حواره مع موقع ليفربول الرسمي: "أود أن أقول إنه لم يكن قرارًا سهلاً، وقد استغرق اتخاذه تفكيرًا عميقًا ومشاعر كثيرة."

وأكمل "لقد قضيت هنا عشرين عامًا، واستمتعت بكل لحظة فيها، وحققت كل أحلامي، وحققت كل ما تمنيته هنا."

وكشفت تقارير عن اقتراب ألكسندر أرنولد من الانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ليفربول قد أعلن تجديد تعاقد محمد صلاح وفيرجيل فان دايك دون إعلان عن مصير ألكسندر أرنولد.

وتبلغ القيمة السوقية لظهير ليفربول الأيمن 70 مليون يورو، وهو ما سيوفره نادي ريال مدريد، ولكنه سيؤثر على راتب اللاعب الدولي الإنجليزي,

صحيفة ماركا أوضحت في وقت سابق أن راتب أرنولد سيصل إلى 8 ملايين يورو في الموسم، ولمدة 5 سنوات.

توفير ريال مدريد لقيمة انتقال أرنولد زاد من تكلفة راتب ظهير أيمن الفريق الملكي الجديد.

وتوج ترنت بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.