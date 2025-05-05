ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول

الإثنين، 05 مايو 2025 - 12:16

كتب : FilGoal

ترينت أليكساندر أرنولد - ليفربول ضد ليستر سيتي

أعلن ترنت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول الإنجليزي، رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري مع نهاية عقده.

وكشف أرنولد في حواره مع موقع ليفربول الرسمي: "أود أن أقول إنه لم يكن قرارًا سهلاً، وقد استغرق اتخاذه تفكيرًا عميقًا ومشاعر كثيرة."

وأكمل "لقد قضيت هنا عشرين عامًا، واستمتعت بكل لحظة فيها، وحققت كل أحلامي، وحققت كل ما تمنيته هنا."

أخبار متعلقة:
ماركا: أرنولد قد يشارك مع ريال مدريد في مونديال الأندية.. ولكن بشرط أرنولد: هدفي ضد ليستر كان أحد أفضل لحظاتي مع ليفربول.. ونعيش أوقات مميزة خطوة على الدوري.. صاروخية أرنولد تقود ليفربول للفوز على ليستر سيتي الهابط

وكشفت تقارير عن اقتراب ألكسندر أرنولد من الانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ليفربول قد أعلن تجديد تعاقد محمد صلاح وفيرجيل فان دايك دون إعلان عن مصير ألكسندر أرنولد.

وتبلغ القيمة السوقية لظهير ليفربول الأيمن 70 مليون يورو، وهو ما سيوفره نادي ريال مدريد، ولكنه سيؤثر على راتب اللاعب الدولي الإنجليزي,

صحيفة ماركا أوضحت في وقت سابق أن راتب أرنولد سيصل إلى 8 ملايين يورو في الموسم، ولمدة 5 سنوات.

توفير ريال مدريد لقيمة انتقال أرنولد زاد من تكلفة راتب ظهير أيمن الفريق الملكي الجديد.

وتوج ترنت بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

ترنت ألكسندر أرنولد ليفربول ريال مدريد الانتقالات الصيفية
نرشح لكم
ذا أثلتيك: ألكسندر أرنولد ينضم إلى ريال مدريد لمدة 6 سنوات تبدأ في يوليو تقرير مغربي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع العملود الشرق الأوسط: الزمالك حصل على توقيع البركاوي.. ومفاوضات لضم لاعب آخر من الرائد تقرير: 3 أندية إيطالية ترغب في ضم إكمان في الجول يكشف موقف الأهلي من ضم زين الدين بلعيد في الجول يكشف موقف 16 لاعبا في الأهلي بنهاية الموسم الجاري في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع البركاوي مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: مومو كمارا أتم اتفاقه مع مينيسوتا يونايتد الأمريكي
أخر الأخبار
مع نهائي كأس أمير قطر.. قرعة كأس العرب يوم 24 مايو 5 دقيقة | الوطن العربي
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف الأهلي من قيد صفقاته قبل مونديال الأندية 24 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر إنزاجي: لاوتارو لم يتدرب مع الفريق.. وأخطاء الذهاب كلفتنا 3 أهداف 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - محمد بسام يعود لحراسة سيراميكا كليوباترا.. والمتولي يقود بتروجت 45 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من رابطة الأندية يرد عبر في الجول على طلب بيراميدز تأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
هاني سعيد: بيراميدز يطلب تأجيل مواجهة في الدوري.. ولماذا لا يلعب الأهلي والزمالك بالمكس؟ ساعة | الدوري المصري
ذا أثلتيك: ألكسندر أرنولد ينضم إلى ريال مدريد لمدة 6 سنوات تبدأ في يوليو ساعة | ميركاتو
أموريم: التركيز على مواجهة الدوري الأوروبي أثر علينا أمام برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف الموقف الحالي لطلبات كولر من الأهلي بعد فسخ العقد 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 7-15 (3) الترجي.. نصف نهائي بطولة إفريقيا 3 أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك 4 كرة طائرة - بقيادة الثلاثي المصري.. السويحلي يكتب التاريخ ويتوج بإفريقيا أمام الترجي