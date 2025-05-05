قائمة برشلونة - عودة ليفاندوفسكي أمام إنتر.. واستمرار غياب بالدي

الإثنين، 05 مايو 2025 - 12:09

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي - برشلونة

استعاد فريق برشلونة خدمات روبرت ليفاندوفسكي بعد تعافيه من الإصابة قبل مواجهة إنتر.

ويلعب برشلونة أمام إنتر مساء الثلاثاء المقبل في مدينة ميلانو بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما استمر غياب أليخاندرو بالدي لعدم تعافيه من الإصابة.

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وشهدت القائمة غياب جول كوندي الذي تعرض للإصابة في مباراة الذهاب وتم تبديله اضطراريا.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني - إنياكي بينيا - مارك أشترالاجا.

الدفاع: باو كوبارسي - رونالد أراوخو - إنييجو مارتينيز - أندرياس كريستنسن - إريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتن - لاندري فاري.

الوسط: جافي - بيدري - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - نواه دارفيتش.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس - أنسو فاتي - رافينيا - باو فيكتور - لامين يامال - داني أولمو.

وغاب ليفاندوفسكي عن مباراة الذهاب ضد إنتر بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيسر.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بتعادل برشلونة على ملعبه أمام إنتر بثلاثة أهداف لكل منهما.

ويلعب برشلونة أمام إنتر، وينتظر الفائز منهما المتأهل من مواجهة باريس سان جيرمان وأرسنال في نصف النهائي الأخر.

دوري أبطال أوروبا برشلونة إنتر
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