بيولي للاعبي النصر: الاستسلام أو القتال لنهاية الموسم

الإثنين، 05 مايو 2025 - 11:49

كتب : FilGoal

النصر

اجتمع الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر بلاعبيه بعد عودة الفريق للتدريبات وطالبهم بالتركيز على المباريات المقبلة حتى نهاية الموسم من أجل تحقيق أفضل الفرص والمقاتلة حتى النهاية، وفقا لجريدة الشرق الأوسط.

وودع النصر دوري أبطال آسيا للنخبة من نصف النهائي قبل أن يتوج مواطنه أهلي جدة باللقب.

وقال بيولي للاعبين حسب الجريدة: "إما أن نستسلم بعد الخسارة وخروجنا من دوري أبطال آسيا، أو أن نقاتل حتى النهاية على الأمل المتاح لنا بالدوري".

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وأضاف "كل شيء وارد في كرة القدم. ما زال لدينا أمل حتى لو كان ضعيفاً في تحقيق لقب الدوري، والمنافسة على المراكز الأولى".

ويستعد النصر لملاقاة اتحاد جدة متصدر جدول الدوري والفارق بينهما 8 نقاط.

يُذكر أن بيولي ألقى باللوم على الأخطاء العديدة التي ارتكبها لاعبو فريقه بعد خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن تعرض للخسارة 3-2 أمام كاواساكي فرونتال الياباني.

وقال بيولي عقب الخسارة "ارتكبنا العديد من الأخطاء، وكلفنا ذلك خسارة المباراة. الخسارة في نصف النهائي صعبة دائما".

وأكمل "منافسنا لعب بمستوى رائع جداً، وكانت المشكلة أننا لم نكن منضبطين. ارتكبنا العديد من الأخطاء، ولم نلعب بكامل طاقتنا".

النصر ستيفانو بيولي
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