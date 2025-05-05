تقرير: رافينيا كان على وشك اللعب بقميص إيطاليا في يورو 2020

كشف النجم البرازيلي رافينيا عن مفاجأة بشأن لعبه بقميص بلد آخر غير المنتخب البرازيلي.

رافينيا كان على وشك اللعب بقميص المنتخب الإيطالي والمشاركة في يورو 2020، ولكنه تمسك بأمل اللعب بقميص البرازيل للسير على خطى قدوته رونالدينيو.

ونقل الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو تصريحات لرافينيا عبر صفحته على إكس: "كان من المفترض أن أشارك في بطولة يورو 2020 مع المنتخب الإيطالي الذي توج باللقب، كنت جاهزًا تمامًا، ولكن لحسن الحظ لم أحصل على جواز سفري".

وتوج المنتخب الإيطالي ببطولة اليورو 2020 للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على حساب إنجلترا في ملعب ويمبلي بركلات الترجيح.

البطولة كانت الثانية في تاريخ إيطاليا بعد التتويج بها عام 1968، فيما خسر النهائي مرتين عامي 2000 أمام فرنسا بالهدف الذهبي، وعام 2012 أمام المنتخب الإسباني أبطال العالم برباعية نظيفة.

وأكمل رافينيا "في تلك اللحظة، كان مسؤولو المنتخب الإيطالي يتصلون بي، كان جورجينيو يتصل بي باستمرار، كان لدى الجهاز الفني الإيطالي مشروع رائع لي، وهو أمر لفت انتباهي حقًا".

وأتم "لكن في الوقت نفسه، في أعماقي، كان لديّ أمل ضئيل جدًا في أن أتمكن من ارتداء قميص البرازيل. ولحسن الحظ، لم يُجهز جواز سفري الإيطالي في الوقت المناسب".

ونقلت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن الاتحاد الإيطالي حاول الفوز بخدمات رافينيا ناشئ ليدز يونايتد الإنجليزي وقتها وإقناعه باللعب لإيطاليا على خطى رافاييل تولوي، وإيمرسون وجورجينيو.

الصحيفة أشارت إلى أن والد رافينيا ويدعى رافائيل دياس بيلولي "مانينيو" مواطن إيطالي، ولهذا كان يمكن لرافينيا اللعب بقميص الأزروي

وكشفت الصحيفة عن تفاصيل حب رافينيا لقدوته في البرازيل رونالدينيو ورغبته في السير على خطاه: "مانينيو والد رافينيا موسيقي في فرقة مع عمه، وعندما كان رافينيا في السابعة من عمره، استدعى رونالدينيو والده وعمه للعب الموسيقى في حفلة عيد ميلاده، ليكون اللقاء الاول بين الطفل رافينيا وقدوته رونالدينيو".

ولعب رافينيا صاحب الـ28 عاما بقميص السيليساو 33 مباراة، سجل خلالهم 11 هدفا

ولعب رافينيا خلال مسيرته مع وجيماريش البرتغالي، واستاد رين الفرنسي، وسبورتنج لشبونة، وليدز، وبرشلونة الإسباني.

وخاض رافينيا هذا الموسم 52 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم 31 هدفا، وصنع 25، ليقود فريقه للتتويج بكأس ملك إسبانيا وتصدر مسابقة الدوري بفارق 4 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد قبل 4 جولات من النهاية، وكذلك خوض إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر والمقرر مساء الثلاثاء.

وكانت مباراة الذهاب بين برشلونة وإنتر انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.