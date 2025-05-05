الرياضية: مليون ريال مكافأة لكل لاعب بـ أهلي جدة بعد التتويج القاري

وصلت مكافأة لاعبي أهلي جدة السعودي إلى مليون ريال لكل لاعب بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتوج أهلي جدة بلقب آسيا بعد الفوز على كاواساكي الياباني بهدفين دون مقابل ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها أن شركة الأهلي قررت تحمل 700 ألف ريال لكل لاعب، بينما تتكفل وزارة الرياضة بتغطية المبلغ المتبقي.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الذي أعلن تخصيص مكافأة قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب عند التأهل للنهائي، على أن تضاف 200 ألف في حال تحقيق اللقب.

وكان أهلي جدة قد وصل إلى النهائي بعد الفوز على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتواجد أهلي جدة في النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد الحصول على وصافة نسخة 2012 عند الخسارة أولسان هيونداي الكوري.

وبذلك حسم أهلي جدة تأهله إلى كأس العالم للأندية 2029 في نسختها الثانية بمشاركة 32 فريقا والتي لم يتم تحديد مكان إقامتها حتى الآن.

كما يتواجد أهلي جدة في كأس القارات "إنتركونتيننتال" بديل كأس العالم بنظامها السنوي.