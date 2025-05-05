أشرف نصار: هدف البنك الأهلي الكونفدرالية.. وموقف طارق مصطفى ومحمد فتحي

الإثنين، 05 مايو 2025 - 11:21

كتب : FilGoal

البنك الأهلي

أشاد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي بأداء فريقه هذا الموسم والمنافسة على المربع الذهبي بمسابقة الدوري.

ويواجه البنك الأهلي فريق الزمالك مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تحديد بطل الدوري.

وكشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عبر إذاعة أون سبورت: "هدفنا في البداية كان التواجد ضمن أفضل 9 فرق في الدوري، وحاليا لدينا هدف أكبر وهو التواجد في المربع الذهبي والتأهل لمنافسات الكونفدرالية".

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وتابع "لدينا حلم آخر بخلاف التأهل للكونفدرالية وهو المنافسة على لقب التتويج بكأس عاصمة مصر".

وأوضح نصار "كنا نضطر في المواسم السابقة لتغيير الجهاز الفني بسبب عدم سير الأمور في المسار الصحيح مما كان يؤثر علينا، لكن بعد تولي طارق مصطفى المسؤولية حدث استقرار وهو يرتبط معنا بتعاقد حتى نهاية الموسم المقبل".

وشدد "نلتزم كإدارة البنك الأهلي بسداد المستحقات في موعدها وهذا ينعكس على الفريق والتركيز داخل الملعب فقط".

وبسؤاله عن حقيقة انتقال محمد فتحي إلى الزمالك أجاب "لم نفتح ملف التجديد لأي لاعب ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري وليس محمد فتحي فقط".

وواصل "نركز على تلك المرحلة الهامة من الموسم وبعد ذلك سيتم مناقشة هذا الملف عقب نهاية الدوري".

واختتم أشرف نصار تصريحاته "ينتهي تعاقد محمد فتحي وأحمد سعيد ومحمد بسيوني بنهاية الموسم الجاري".

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المصري المتواجد في المركز الرابع.

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