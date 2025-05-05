مواعيد مباريات الإثنين 5 مايو 2025.. البنك الأهلي ضد الزمالك ضمن مواجهتين في الدوري

تختتم منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري مساء اليوم الإثنين.

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الدوري المصري

يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على بتروجت ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الختامية لتحديد بطل الدوري.

ويقام اللقاء على استاد بتروسبورت في تمام الخامسة مساء ويذاع عبر قناة أون سبورت 1.

بينما يستضيف البنك الأهلي فريق الزمالك في تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

يحل نوتنجهام ضيفا على كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة 35 من المسابقة في تمام العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل ميلان ضيفا على جنوى في التاسعة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

دوري المحترفين المصري

يشهد اليوم الإثنين 5 مواجهات في صراع مسابقة دوري المحترفين.

وتقام 4 لقاءات في تمام الخامسة مساء، إذ يحل المقاولون العرب ضيفا على لافيينا، كما يستضيف راية فريق أسوان.

ويحل بلدية المحلة ضيفا على أبو قير للأسمدة، ويحل نادي وي ضيفا على كهرباء الإسماعيلية.

بينما تختتم مباريات اليوم بمواجهة بين وادي دجلة أمام ديروط في تمام السابعة مساء.

أمم إفريقيا للشباب

يلعب منتخب إفريقيا الوسطى أمام الكونغو الديمقراطية في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

بينما يواجه منتخب غانا نظيره السنغال في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر نفس القناة.