اشتعال صراع المركز الرابع في إيطاليا.. منافسة 5 فرق والمباريات المتبقية لهم

الإثنين، 05 مايو 2025 - 00:29

كتب : FilGoal

الدوري الإيطالي

اشتعل الصراع على المركز الرابع في الدوري الإيطالي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بتعادل بولونيا مع يوفنتوس بهدف لكل فريق على ملعب ريناتو ديلارا معقل الروسوبلو.

وبفوز روما على فيورنتنيا بهدف دون رد، وكذلك تحقيق لاتسيو نفس النتيجة ضد خصمه إمبولي، أصبحت المنافسة محتدمة أكثر.

ولم يبتعد فيورنتينا كثيرا عن المنافسة، لكن يعتبر أبعد فريق عن هذا المركز.

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يوفنتوس

يحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 63 نقطة في جدول الترتيب وهو نفس رصيد روما ولاتسيو.

المباريات المتبقية ليوفنتوس:

لاتسيو × يوفنتوس يوم 10 مايو.

يوفنتوس × أودينيزي يوم 18 مايو.

فينيسيا × يوفنتوس يوم 25 مايو.

روما

يتواجد روما في المركز الخامس برصيد 63 نقطة.

المباريات المتبقية لروما:

أتالانتا × روما 12 مايو.

روما × ميلان 18 مايو

تورينو × روما 25 مايو

لاتسيو

المباريات المتبقية للاتسيو:

يحتل لاتسيو المركز السادس برصيد 63 نقطة.

لاتسيو × يوفنتوس 10 مايو

إنتر × لاتسيو 18 مايو

لاتسيو × ليتشي 25 مايو

بولونيا

المباريات المتبقية لبولونيا:

يتواجد في المركز السابع برصيد 62 نقطة

ميلان × بولونيا 9 مايو.

فيورنتينا × بولونيا 18 مايو.

بولونيا × جنوى 25 مايو.

فيورنتينا

المباريات المتبقية لفيورنتينا:

يحتل فيورنتينا المركز الثامن برصيد 59 نقطة.

فينيسيا × فيورنتينا 12 مايو.

فيورنتينا × بولونيا 18 مايو.

أودينيزي × فيورنتينا 25 مايو.

الدوري الإيطالي روما يوفنتوس لاتسيو فيورنتينا
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