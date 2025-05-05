خبر في الجول - مدرب الزمالك يستبعد أحمد إسماعيل بعد عدة مشادات

الإثنين، 05 مايو 2025 - 00:27

كتب : محمد فتحي

أحمد إسماعيل

قرر الإسباني كورو سيجورا المدير الفني لفريق الزمالك لكرة السلة استبعاد أحمد إسماعيل لاعب الفريق لنهاية الموسم.

وعلم FilGoal.com أن القرار جاء إثر مشادات متكررة بين الثنائي، آخرها في الأيام القليلة الماضية.

وبناء عليه قرر المدرب رفع مذكرة للإدارة واستبعاده من مواجهات الاتحاد المقبلة في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

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على أن يمتد هذا الاستبعاد لنهاية الموسم وفقا للمذكرة ذاتها.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، عن طاقم التحكيم الأجنبي الذي سيدير مواجهتي الزمالك والاتحاد السكندري، في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة رجال، ومباراة نهائي كأس مصر، والذي تم ترشيحه من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.

ويتكون طاقم التحكيم الأجنبي من كل من، الإسباني أنطونيو كوندي، والكرواتي مارتين فوليتش، والليتواني أمبر ماسيوليس.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وفي نصف النهائي الآخر يواجه النادي الأهلي نظيره سبورتنج، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل الموافق 6 مايو الجاري، على صالة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر.

يذكر أنه في مباريات الدور النهائي، يتقابل الفريقان المتأهلان في التاسعة من مساء الخميس المقبل الموافق 8 مايو الجاري، على أن يسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

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