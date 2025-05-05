روما سعيدة.. يوفنتوس يهدر الابتعاد بالمركز الرابع بالتعادل مع بولونيا

تعادل يوفنتوس مع منافسه بولونيا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرز كيفرين تورام هدف يوفنتوس، بينما سجل ريمو فريلر هدف بولونيا.

ويعتبر ثنائي مدينة روما لاتسيو وروما أكثر مستفيد من هذه النتيجة بسبب فوزه في مباراة الجولة الحالية.

وفاز لاتسيو على خصمه إمبولي بهدف دون رد، وحقق روما الانتصار بنفس النتيجة على فيورنتينا.

وافتتح تورام النتيجة في الدقيقة التاسعة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

يوفنتوس لا يتأخر ⚽️ كيفرين تورام يسدد كرة يسارية ويسجل الهدف الأول لليوفي ✔️#بولونيا_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي 🇮🇹 pic.twitter.com/QBhF2yqtXE — ADSportsTV (@ADSportsTV) May 4, 2025

وتعادل فريلير لبولونيا في الدقيقة 54 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بولونيا يعود .. فريلير يسجل هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ⚽️✔️#بولونيا_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي 🇮🇹 pic.twitter.com/J7x5KKSPif — ADSportsTV (@ADSportsTV) May 4, 2025

وللمباراة الثانية على التوالي يحقق بولونيا نتيجة التعادل.

وتمكن يوفنتوس من تحقيق الفوز مرتين في المباريات الـ4 الأخيرة وتعادل مرة وخسرة لقاء آخر.

وبهذا التعادل وصل يوفنتوس للنقطة الـ63 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد بولونيا للنقة 62 في المركز السابع.