خبر في الجول - ناصر منسي جاهز لمواجهة البنك الأهلي

صار ناصر منسي مهاجم الزمالك جاهزا لمواجهة البنك الأهلي من الناحية الطبية.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الطبي لنادي الزمالك أبلغ الجهاز الفني بجاهزية منسي، بعد تعرضه لكدمة في الأنف.

ومن المحتمل أن يشارك منسي بواقِ للأنف إن لزم الأمر.

ويبقى قرار مشاركته في المباراة من الناحية الفنية بين يدي الجهاز الفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، غدًا الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأبيض المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة.

الزمالك الذي سيلعب مباراة الجولة الرابعة، يبتعد بـ 8 نقاط عن بيراميدز المتصدر الذي خسر أمام فاركو 3-2، وبـ 7 نقاط عن الأهلي الثاني الذي فاز على حرس الحدود 5-0.