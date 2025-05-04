خبر في الجول - ناصر منسي جاهز لمواجهة البنك الأهلي

الأحد، 04 مايو 2025 - 23:54

كتب : إبراهيم رمضان

ناصر منسي - الزمالك - حرس الحدود

صار ناصر منسي مهاجم الزمالك جاهزا لمواجهة البنك الأهلي من الناحية الطبية.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الطبي لنادي الزمالك أبلغ الجهاز الفني بجاهزية منسي، بعد تعرضه لكدمة في الأنف.

ومن المحتمل أن يشارك منسي بواقِ للأنف إن لزم الأمر.

أخبار متعلقة:
الزمالك يغرم زيزو 200 ألف جنيه لظهوره الإعلامي دون إذن أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك مصدر من الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد زيزو في لجنة الانضباط باتحاد الكرة مؤتمر بيسيرو: الزمالك لن يستسلم في الدوري.. وغياب الجماهير مؤثر

ويبقى قرار مشاركته في المباراة من الناحية الفنية بين يدي الجهاز الفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، غدًا الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأبيض المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة.

الزمالك الذي سيلعب مباراة الجولة الرابعة، يبتعد بـ 8 نقاط عن بيراميدز المتصدر الذي خسر أمام فاركو 3-2، وبـ 7 نقاط عن الأهلي الثاني الذي فاز على حرس الحدود 5-0.

ناصر منسي الزمالك
نرشح لكم
المباراة الثانية له مع الأبيض.. محمود ناجي حكما لمباراة البنك الأهلي ضد الزمالك الزمالك يغرم زيزو 200 ألف جنيه لظهوره الإعلامي دون إذن أحمد سالم: أمر زيزو في يد الإدارة والجهاز الفني.. ونريد العدالة والحق لأصحابه مؤتمر النحاس: المنافسة مستمرة ونتائج المنافسين تساعد.. ولم أرَ عاشور يبكي أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك الثاني على التوالي.. وسام أبو علي يستعيد البوصلة في 2025 بخماسية في الحدود.. الأهلي يفوز ويشعل المنافسة على لقب الدوري مع بيراميدز مصدر من الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد زيزو في لجنة الانضباط باتحاد الكرة
أخر الأخبار
المباراة الثانية له مع الأبيض.. محمود ناجي حكما لمباراة البنك الأهلي ضد الزمالك 50 دقيقة | الدوري المصري
اشتعال صراع المركز الرابع في إيطاليا.. منافسة 5 فرق والمباريات المتبقية لهم ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - مدرب الزمالك يستبعد أحمد إسماعيل بعد عدة مشادات ساعة | كرة سلة
روما سعيدة.. يوفنتوس يهدر الابتعاد بالمركز الرابع بالتعادل مع بولونيا ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - ناصر منسي جاهز لمواجهة البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
الزمالك يغرم زيزو 200 ألف جنيه لظهوره الإعلامي دون إذن 2 ساعة | الدوري المصري
أحمد سالم: أمر زيزو في يد الإدارة والجهاز الفني.. ونريد العدالة والحق لأصحابه 2 ساعة | الدوري المصري
ماريسكا: لعبنا ضد ليفربول بعدوانية.. ومستقبل تشيلسي مشرق 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف الموقف الحالي لطلبات كولر من الأهلي بعد فسخ العقد 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 7-15 (3) الترجي.. نصف نهائي بطولة إفريقيا 3 كرة طائرة - بقيادة الثلاثي المصري.. السويحلي يكتب التاريخ ويتوج بإفريقيا أمام الترجي 4 قائمة الأهلي - انضمام معلول لأول مرة في الدوري.. واستبعاد أكرم من اختيارات عماد النحاس