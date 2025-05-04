أحمد سالم: أمر زيزو في يد الإدارة والجهاز الفني.. ونريد العدالة والحق لأصحابه

أوضح أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة الزمالك أن مشاركة أحمد سيد "زيزو" مع الفريق هو أمر يتعلق بمجلس الإدارة.

وقال سالم عبر قناة أون سبورت: "فيما يخص زيزو الأمر يعود إلى مجلس الإدارة وقرار الجهاز الفني".

وأضاف "الدوري معلق حتى اللحظات الأخيرة ومن الصعب أن تحقق الفرق المتنافسة العلامة الكاملة في باقي المباريات وهذا أمر جميل أن تكون المنافسة مستمرة حتى نهاية المسابقة".

وواصل "هناك إساءات حدثت من بعض الجماهير في مباراة المصري وهذا غير مقبول ولا ندافع عن الخطأ وإذا تم إثبات أن الخطأ حدث فلا يصح إلا الصحيح".

وأردف "ما يجعلنا نشعر بالحزن أن الكيل بمكيالين وأن هناك التماس الأعذار في الأخطاء وهي أمور في منتهى الاستفزاز".

وأشار "حددنا أسماء حكام مليون مرة أخطائها تحدث ضد الزمالك، لا لدينا مشكلة مع الحكام ولكن نريد أن يكون التحكيم عادل وحيادي".

وأكد "الأهم بالنسبة لنا أن يكون قرار خصم 3 نقاط من الأهلي كما هو ولا يتم إلغائه من نفس المؤسسة التي أصدرت القرار في البداية، ونتمنى أن يكون لجنة الانضباط قرارها الحاسم بإعادة الحق لأصحابه".

وأتم تصريحاته "إصدار بيان الزمالك الساعة 2 صباحا؟ مجلس الإدارة في حالة انعاقد وبعد الجلسة تم إصدار القرار".