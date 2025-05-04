ماريسكا: لعبنا ضد ليفربول بعدوانية.. ومستقبل تشيلسي مشرق

أثنى إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي على أداء فريقه ضد ليفربول.

وتعرض ليفربول لثالث خسارة له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بنتيجة 3-1 أمام تشيلسي في الجولة 35 من المسابقة على ملعب ستامفورد بريدج.

وقال المدرب الإيطالي لـ بي بي سي: "فوز مهم للغاية في هذه المرحلة من الموسم، لم نذهب نلعب مباراة دفاعية، بل لنكون عدوانيين والضغط بقوة".

وأضاف "أجبرونا على الدفاع لبضع لحظات في المباراة، لكن تعامل اللاعبون بشكل جيد مع هذا الموقف".

وأكمل "المستقبل هنا في تشيلسي مشرق بسبب قائمة اللاعبين التي لدينا".

وواصل "الفوز كان مهما، لكن حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا، سنلعب 3 مباريات في الدوري ولذلك سنذهب مباراة تلو الأخرى".

وأنهى حديثه قائلا: "الآن لدينا مباراة الإياب يوم الخميس ضد ديورجاردن ونحتاج للتركيز على ذلك لمحاولة الوصول لنهائي دوري المؤتمرات".

وأنهى كول بالمر صيامه التهديفي الذي دام منذ يناير الماضي خلال 19 مباراة وسجل بعد 1507 دقيقة.

وأصبح تشيلسي أول فريق يفوز على فريقين حسما لقب الدوري لصالحهما بعد الفوز على مانشستر يونايتد في مايو 2013.

الفوز أوقف رصيد الريدز عند 82 نقطة فيما ارتقى البلوز للمركز الخامس المؤهل لدوري الأبطال برصيد 63 نقطة.