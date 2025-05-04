مؤتمر النحاس: المنافسة مستمرة ونتائج المنافسين تساعد.. ولم أرَ عاشور يبكي

الأحد، 04 مايو 2025 - 23:03

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود - عماد النحاس

أبدى عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي سعادته بالفوز على حرس الحدود في الدوري الممتاز.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي: "حافظنا على نظافة شباكنا وحققنا فوزا كنا نحتاج إليه لمنح اللاعبين المزيد من الثقة".

وأضاف "أعدنا لاعبين للمشاركة مثل علي معلول ونحاول تجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين، وكنا نريد منح كريم وليد وعمر الساعي الفرصة أيضا ولكن التغييرات الاضطرارية منعت ذلك".

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وأكمل "نتائج المنافسين ساعدتنا ومنحت اللاعبين المزيد من الدوافع. المنافسة مستمرة على الدوري وأتمنى أن نستمر بنفس الأداء والروح والأسلوب".

وأوضح "أهدرنا عدة فرص ولكننا سجلنا الكثير من الأهداف أمام فريق يقدم موسما مميزا. الوصول للمرمى هو ما نعمل عليه وهناك زيادة في تحركات اللاعبين. لا مشكلة إن أضعنا كثيرا طالما نصل للمرمى كثيرا".

وتابع "من الوارد أن نتساوى في عدد النقاط مع المنافسين والدوري يحسم بالأهداف وبالتالي تسجيل المزيد من الأهداف أمر مهم".

وبسؤاله عن بكاء إمام عاشور قال: "لم أرَه يبكي بصراحة ووجدته طبيعيا في غرفة الملابس وبالتالي لا يمكنني أن أجيب".

وفاز الأهلي على حرس الحدود بخمسة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 46 في المركز الثاني، مستغلا خسارة بيراميدز أمام فاركو الذي توقف رصيده عند النقطة 47 في الصدارة.

خماسية الأهلي جسلها كل من طاهر محمد وأحمد نبيل "كوكا" ووسام أبو علي وحسين الشحات ومحمد هاني.

وحقق عماد النحاس انتصاره الثاني على التوالي مع الأهلي بعد الفوز على بتروجت في المباراة السابقة.

عماد النحاس الأهلي الدوري المصري
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