الـ19 تواليا دون خسارة.. رانييري يقود روما لطريق صنع المعجزة بهزيمة فيورنتينا

يواصل روما طريقه في صنع معجزته بالانتصار على منافسه فيورنتينا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل أرتيم دوفبيك هدف روما الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ويقود كلاوديو رانييري المدير الفني للجيالوروسي فريقه ليحقق عدة أرقام رائعة.

أصبح روما الأكثر تحقيقا للنقاط خلال 2025 في أوروبا.

وتولى قيادة روما على بعد 4 نقاط من الهبوط والآن يحتل المركز الرابع بشكل مؤقت قبل مواجهة بولونيا ضد يوفنتوس.

ووصل روما للمباراة الـ19 على التوالي دون هزيمة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد روما للنقطة 63 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا.

وتوقف رصيد فيورنتينا عند النقطة 59 في المركز الثامن.

وتوجد معركة كبيرة لاحتلال المركز الرابع والأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

إذ يتواجد يوفنتوس في المركز السادس برصيد 62 نقطة ولاتسيو في المركز الخامس بـ63 نقطة.