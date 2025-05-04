الثاني على التوالي.. وسام أبو علي يستعيد البوصلة في 2025

الأحد، 04 مايو 2025 - 22:01

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود - وسام أبو علي

يواصل وسام أبو علي اجتياز عقدة عدم تسجيل الأهداف في 2025 التي أنهاها في المباراة السابقة أمام بتروجت.

جاء ذلك بعد أن سجل في مرمى حرس الحدود في الجولة الرابع من المرحلة النهائية للدوري.

ورفع وسام أبو علي رصيده إلى 9 أهداف هذا الموسم بقميص الأهلي.

ويعتبر هدف أبو علي في بتروجت هو الرابع في الدوري، بعد ثنائيته في سيراميكا كليوباترا يوم 2 نوفمبر الماضي، وهدفه أمام بتروجت يوم الأربعاء الماضي.

وفاز الأهلي على حرس الحدود بخمسة أهداف دون رد.

الفوز رفع رصيد الأهلي في المركز الثاني إلى 46 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.

واستغل الأهلي تعثر بيراميدز بالخسارة أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسام أبو علي الأهلي الدوري المصري
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