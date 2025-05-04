الثاني على التوالي.. وسام أبو علي يستعيد البوصلة في 2025

يواصل وسام أبو علي اجتياز عقدة عدم تسجيل الأهداف في 2025 التي أنهاها في المباراة السابقة أمام بتروجت.

جاء ذلك بعد أن سجل في مرمى حرس الحدود في الجولة الرابع من المرحلة النهائية للدوري.

ورفع وسام أبو علي رصيده إلى 9 أهداف هذا الموسم بقميص الأهلي.

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جووووووول .. وسام أبو علي في الموعد ويسجل الثالث في حرس الحدود

(الأهلي 3-0 حرس الحدود) pic.twitter.com/4YeMC8wgzt — ON Sport (@ONTimeSports) May 4, 2025

ويعتبر هدف أبو علي في بتروجت هو الرابع في الدوري، بعد ثنائيته في سيراميكا كليوباترا يوم 2 نوفمبر الماضي، وهدفه أمام بتروجت يوم الأربعاء الماضي.

وفاز الأهلي على حرس الحدود بخمسة أهداف دون رد.

الفوز رفع رصيد الأهلي في المركز الثاني إلى 46 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.

واستغل الأهلي تعثر بيراميدز بالخسارة أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.