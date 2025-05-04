بخماسية في الحدود.. الأهلي يفوز ويشعل المنافسة على لقب الدوري مع بيراميدز

واصل الأهلي انتصاراته في الدوري مع عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق، وذلك بالفوز على حرس الحدود بخماسية دون رد.

وانتصر الأهلي على حرس الحدود في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وحقق عماد النحاس انتصاره الثاني على التوالي مع الأهلي بعد الفوز على بتروجت في المباراة السابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 46 في المركز الثاني، مستغلا خسارة بيراميدز أمام فاركو الذي توقف رصيده عند النقطة 47 في الصدارة.

خماسية الأهلي جسلها كل من طاهر محمد وأحمد نبيل "كوكا" ووسام أبو علي وحسين الشحات ومحمد هاني.

وصف المباراة

لم ينتظر الأهلي كثيرا ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 9 عن طريق طاهر محمد.

وجاء الهدف بعد ركنية ثم وصلت الكرة إلى طاهر الذي استلمها ثم سددها في الشباك.

وأضاف الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 27 عن طريق أحمد نبيل "كوكا" بعد صناعة من طاهر محمد.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 29 بعد عرقلة إمام عاشور، قبل أن يعود الحكم للفيديو ويلغي ركلة الجزاء.

وأهدر الأهلي فرصة الهدف الثالث بعد انفراد من بنشرقي الذي مر من الحارس ثم مرر الكرة إلى إمام عاشور الذي سددها بعيدا عن المرمى.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين دون رد.

مع بداية الشوط الثاني شارك حسين الشحات بدلا من طاهر محمد في أول تبديل من عماد النحاس.

وسجل وسام أبو علي الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 55 بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة مروان عطية.

ورد حرس الحدود بفرصة خطيرة من ركلة ركنية لكن الشناوي تألق وأنقذ مرماه من هدف مؤكد.

وشارك أفشة ومصطفى العش بدلا من عمرو السولية، ورامي ربيعة الذي تعرض للإصابة.

وسدد محمد هاني كرة قوية أبعدها الحارس محمد سيحا.

وأهدر الأهلي فرصة إضافة الهدف الرابع بطريقة غريبة بعدما وصلت الكرة إلى أفشة أمام المرمى الخالي لكنه سددها في زميله حسين الشحات.

وشارك علي معلول لأول مرة في الدوري الموسم الحالي مع الأهلي بعدما دخل الملعب بدلا من أشرف بنشرقي.

وبعد عدة فرص ضائعة سجل حسين الشحات الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 73 بعد عرضية من إمام عاشور تابعها في الشباك.

وشارك أيضا جراديشار بدلا من وسام أبو علي في الدقيقة 75.

واستمرت محاولات الأهلي في الدقائق المتبقية من المباراة لتسجيل الهدف الخامس الذي جاء في الدقيقة 90+5 من الوقت بدل الضائع عن طريق محمد هاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بخماسية دون رد.

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