المساهمة السابعة.. الشحات يسجل لـ الأهلي في حرس الحدود

سجل حسين الشحات لاعب الأهلي هدفا لفريقه ضد منافسه حرس الحدود.

ويواجه الأهلي خصمه حرس الحدود في المباراة التي تجمعهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وأحرز الشحات هدفه في الدقيقة 73 من صناعة إمام عاشور بعد عرضية أرضية ثم تسديدة من الشحات.

حسين الشحات يصل للمساهمة السابعة في 18 بالدوري المصري، إذ سجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

الشحات سجل للمرة الأولى في الدوري منذ مباراة الإسماعيلي في الجولة الـ14.

ويتقدم الأهلي بأربعة أهداف دون رد حتى الآن.

النتيجة حتى الآن إن استمر التقدم تضع الأهلي في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.

ويسعى الأهلي لاستغلال تعثر بيراميدز بالخسارة أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.