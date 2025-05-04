بيراميدز: العدالة تغيب بالكامل من رابطة الأندية.. وفاركو أخبرونا "مش هتاخدوا الدوري"

تسائل معتصم سالم نائب المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سبب "القتال ضد فوز الفريق بلقب الدوري المصري"، مشددا بيراميدز "لن يستسلم ولن ينكسر وسيكمل المشوار للنهاية".

وتعرض بيراميدز للخسارة بنتيجة 3-2 في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري أمام فاركو في لقاء أقيم على ملعب حرس الحدود، وهي أول خسارة للفريق بعد سلسلة 16 مباراة دون هزيمة.

وقال سالم في تصريحا للمركز الإعلامي: "العدالة تغيب بالكامل من رابطة الأندية بالإصرار على إقامة مباراتي الحرس وفاركو على استاد حرس الحدود، وهو ما تسبب في سوء أداء الفريق في حين أن المنافسين يخوضون مبارياتهم في برج العرب دون مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص".

وأضاف "بداية من قرعة الذكاء الاصطناعي التي تحدثت عنها رابطة الأندية في تحديد مباريات الدوري، والتي وضعت 7 مباريات من أصل 8 لقاءات للفريق في المرحلة النهائية خارج ملعبنا، كما أن ذات الذكاء الاصطناعي هو من جعل بيراميدز المنافس على لقب الدوري يخوض أغلب مبارياته في هذه المرحلة الحاسمة ظهرا في درجات حرارة مرتفعة في حين أن المنافسين يلعبون مبارياتهم ليلا في توقيت مناسب ودرجات حرارة جيدة، وكأنه لا وجود لمبدأ تكافؤ الفرص في توزيع مواعيد المباريات على الأندية المتنافسة".

وشدد "مباراة فاركو كانت مختلفة تماما عن كل اللقاءات الماضية، من أطفال وإداريين منذ الدقيقة الأولى يعملون على إضاعة الوقت ووصل الأمر إلى إخفاء الكرات دون أن يتدخل الحكام لإيقاف تلك المهزلة، وكذلك إداريين ولاعبين يتحدثون مع لاعبينا وجهازنا الفني قائلين:"مش هتاخدوا الدوري".

وأردف "كما حدث اشتباك في نهاية المباراة مع لاعبينا تسبب في إصابة مدير أمن نادي بيراميدز عندما كان يحاول الفض بين لاعبي الفريقين".

وتابع "في مثل هذه المواجهات الحاسمة كيف تعين لجنة الحكام حكما ليس بقيمة المباراة، وعدم تعيين طاقم حكام دولي يناسب أهمية اللقاء وحساسيته، وهل من الطبيعي أن متصدر الدوري والمنافس على اللقب يلعب مباراته بدون طاقم حكام دولي كفء للقاء الهام".

وأتم "كل القرارات الأخيرة موجهة ضد نادي بيراميدز فقط في محاولة لمنعه من الفوز بلقب الدوري، وهذا التعنت ضد فريقنا لن يزيدنا إلا إصرارا على الفوز لأننا واجهنا ما هو أسوأ من ذلك وسنعمل بكل قوة في الفترة المقبلة على أن نكون أكثر استعدادا وتركيزا في الملعب لمواجهة كل أنواع الظلم المحتمل لمنع بيراميدز من التتويج".

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وانكسرت سلسلة اللاهزيمة لبيراميدز التي وصلت إلى 16 مباراة دون خسارة في بطولة الدوري.

وتساوت هذه السلسلة مع سلسلته الموسم الماضي بنفس عدد المباريات دون هزيمة.

وبذلك لم يتمكن بيراميدز من كسر رقمه القياسي بعدم الخسارة في الموسم السابق.

وقدم فاركو هدية ثمينة لـ الأهلي بفوزه على بيراميدز، وبذلك للأحمر فرصة تقليص الفارق مع بيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 47 في صدارة جدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف الذي سيلعب مباراة الجولة ضد حرس الحدود بعد قليل.

وارتفع رصيد فاركو عند النقطة 29 في المركز السادس.