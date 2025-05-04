الأول منذ أكثر من عام.. كوكا يسجل ثاني أهدافه بقميص الأهلي

سجل أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي هدف الفريق الثاني أمام حرس الحدود، بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر.

الهدف هو ثاني أهداف كوكا بقميص الأهلي في 81 مباراة.

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جووووول ... بصناعة طاهر محمد طاهر .. كوكا يسجل الهدف الثاني في حرس الحدود

(الأهلي 2-0 حرس الحدود) pic.twitter.com/yAD6zrBBWA — ON Sport (@ONTimeSports) May 4, 2025

وهو الأول له على الإطلاق في الدوري المصري وجميع المسابقات المحلية.

ويرجع أول أهداف كوكا مع الأهلي إلى 29 مارس 2024 أمام سيمبا التنزاني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصل طاهر محمد طاهر إلى 14 مساهمة تهديفية في 18 مباراة مع الفريق هذا الموسم إجمالا في جميع المسابقات.

ومنذ عودة طاهر من الإصابة نجح في المساهمة بـ 5 أهداف خلال 6 مباريات خاضهم.

النتيجة حتى الآن إن استمر التقدم تضع الأهلي في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.

ويسعى الأهلي لاستغلال تعثر بيراميدز بالخسارة أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.