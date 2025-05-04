بمشاركة كوكا.. لو هافر يهزم أوكسير ويبعث الخطر لـ مصطفى محمد

الأحد، 04 مايو 2025 - 20:46

كتب : FilGoal

أوكسير

هزم لو هافر منافسه أوكسير بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وشارك الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" لمدة 43 دقيقة وتم استبداله للإصابة بدلا من أندري أيو.

وأحرز لاسين سينايوكو وأرونا سانجانتي ثنائية لو هافر، بينما سجل جوبال ذاتيا لأوكسير.

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وافتتح سينايوكو النتيجة في الدقيقة 62 من صناعة بيرين.

وتعادل جوبال لأوكسير في الدقيقة 79.

وتقدم سانجانتي للو هافر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بشكل قاتل.

وبعث لو هافر بقيادة كوكا الخطورة إلى نانت الذي يلعب له مصطفى محمد بعد الانتصار.

وارتفع رصيد لو هافر للنقطة 31 في المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

ويلعب صاحب المركز الـ16 مباراة مع ثالث جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية وفي حال الانتصار يستمر في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.

الخطر لنانت يكمن في تقليص لو هافر فارق النقاط معه إلى نقطة واحدة.

وخسر نانت من أنجيه بهدف دون رد.

ويحتل نانت المركز الـ15 برصيد 32 نقطة.

وتوقف رصيد أوكسير عند النقطة 41 في المركز العاشر.

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