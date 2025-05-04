كلاسيكو يقتل المنافسة أو يحييها.. موقف صراع برشلونة وريال مدريد على لقب الدوري الإسباني

الأحد، 04 مايو 2025 - 20:29

كتب : FilGoal

داني سيبايوس - ريال مدريد - برشلونة

واصل ريال مدريد مطاردة غريمه برشلونة بفوز حققه على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

على الجانب الآخر كان برشلونة قد فاز على بلد الوليد 2-1 .

برشلونة في الصدارة برصيد 79 نقطة، يليه ريال مدريد بـ 75 نقطة.

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي: إذا فزنا بالكلاسيكو سيظل حسم لقب الدوري في يد برشلونة الفارق كما هو قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد ينتصر على فيجو بشق الأنفس سكاي: لاوتارو يتدرب منفصلا.. وبافار يشارك جزئيا قبل موقعة برشلونة برشلونة يستعيد ليفاندوفسكي أمام إنتر.. ويفقد بالدي

الفارق 4 نقاط والكلاسيكو هو المحطة المقبلة في الدوري يوم 11 مايو، بعد أن حسم برشلونة نهائي كأس الملك لصالحه أمام مدريد بنتيجة 3-2.

برشلونة يملك مباراة أخرى قبل الكلاسيكو، هي إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر يوم الثلاثاء، حيث تعادل الفريقان ذهابا 3-3.

ولا يمكن حسم الدوري رسميا في الكلاسيكو أيا كانت النتيجة، ويحتاج ريال مدريد للفوز بنتيجة أكبر من 4-0 (نتيجة كلاسيكو الدور الأول) لانتزاع أفضلية المواجهات المباشرة من برشلونة.

ولكن عمليا، فوز برشلونة يعني اتساع الفارق إلى 7 نقاط مع تبقي 9 نقاط متاحة، وهو ما يعني أن برشلونة سيحتاج إلى نقطتين فقط لحسم اللقب.

التعادل يحافظ على فارق 4 نقاط ويعني أن برشلونة بحاجة لـ 5 نقاط (فوز وتعادلين) من آخر 3 مباريات دون النظر لنتائج مدريد.

أما فوز مدريد، فيعني أن أي تعثر كتالوني مع استمرار انتصارات مدريد يعني انقلاب كفة الدوري لصالح الميرينجي.

وإليكم ترتيب مباريات الفريقين في الدوري:

برشلونة: ريال مدريد (داخل) - إسبانيول (خارج) - فياريال (داخل) - أتلتيك بلباو (خارج)

ريال مدريد: برشلونة (خارج) - مايوركا (داخل) - إشبيلية (خارج) - ريال سوسييداد (داخل)

ترتيب مباريات برشلونة:

6 مايو - إنتر (خارج - نصف نهائي دوري الأبطال)

11 مايو - ريال مدريد (داخل)

14 مايو - إسبانيول (خارج)

18 مايو - فياريال (داخل)

25 مايو - أتلتيك بلباو (خارج)

ترتيب مباريات ريال مدريد:

11 مايو - برشلونة (خارج)

14 مايو - مايوركا (داخل)

18 مايو - إشبيلية (خارج)

25 مايو - ريال سوسييداد (داخل)

الدوري الإسباني برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو
نرشح لكم
جولر: تمريرتي الحاسمة لـ مبابي لم تكن رائعة.. وسنلعب بكل قوة في الكلاسيكو فالفيردي: الكلاسيكو فرصتنا الأخيرة في الدوري.. وهذا الشيء مستحيل تقبله أنشيلوتي: إذا فزنا بالكلاسيكو سيظل حسم لقب الدوري في يد برشلونة الفارق كما هو قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد ينتصر على فيجو بشق الأنفس المدير الرياضي لـ بلباو يوضح لـ في الجول كيف يستثمر النادي في أكاديميته.. وهل تتغير الفلسفة التعاقدية انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(2) سلتا فيجو.. فوووز ثمين تشكيل ريال مدريد - تشواميني في الدفاع وجولير أساسي أمام سيلتا فيجو فليك: تشيزني يحرس مرمى برشلونة أمام إنتر وريال مدريد
أخر الأخبار
خبر في الجول - ناصر منسي جاهز لمواجهة البنك الأهلي 4 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يغرم زيزو 200 ألف جنيه لظهوره الإعلامي دون إذن 9 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سالم: أمر زيزو في يد الإدارة والجهاز الفني.. ونريد العدالة والحق لأصحابه 42 دقيقة | الدوري المصري
ماريسكا: لعبنا ضد ليفربول بعدوانية.. ومستقبل تشيلسي مشرق 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلوت: سنقضي صيفا رائعا لأننا جددنا لـ فان دايك وصلاح 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بالمر: وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالأغبياء ولا أهتم بها 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر النحاس: المنافسة مستمرة ونتائج المنافسين تساعد.. ولم أرَ عاشور يبكي 55 دقيقة | الدوري المصري
أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف الموقف الحالي لطلبات كولر من الأهلي بعد فسخ العقد 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 7-15 (3) الترجي.. نصف نهائي بطولة إفريقيا 3 كرة طائرة - بقيادة الثلاثي المصري.. السويحلي يكتب التاريخ ويتوج بإفريقيا أمام الترجي 4 قائمة الأهلي - انضمام معلول لأول مرة في الدوري.. واستبعاد أكرم من اختيارات عماد النحاس