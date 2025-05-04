كلاسيكو يقتل المنافسة أو يحييها.. موقف صراع برشلونة وريال مدريد على لقب الدوري الإسباني

واصل ريال مدريد مطاردة غريمه برشلونة بفوز حققه على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

على الجانب الآخر كان برشلونة قد فاز على بلد الوليد 2-1 .

برشلونة في الصدارة برصيد 79 نقطة، يليه ريال مدريد بـ 75 نقطة.

الفارق 4 نقاط والكلاسيكو هو المحطة المقبلة في الدوري يوم 11 مايو، بعد أن حسم برشلونة نهائي كأس الملك لصالحه أمام مدريد بنتيجة 3-2.

برشلونة يملك مباراة أخرى قبل الكلاسيكو، هي إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر يوم الثلاثاء، حيث تعادل الفريقان ذهابا 3-3.

ولا يمكن حسم الدوري رسميا في الكلاسيكو أيا كانت النتيجة، ويحتاج ريال مدريد للفوز بنتيجة أكبر من 4-0 (نتيجة كلاسيكو الدور الأول) لانتزاع أفضلية المواجهات المباشرة من برشلونة.

ولكن عمليا، فوز برشلونة يعني اتساع الفارق إلى 7 نقاط مع تبقي 9 نقاط متاحة، وهو ما يعني أن برشلونة سيحتاج إلى نقطتين فقط لحسم اللقب.

التعادل يحافظ على فارق 4 نقاط ويعني أن برشلونة بحاجة لـ 5 نقاط (فوز وتعادلين) من آخر 3 مباريات دون النظر لنتائج مدريد.

أما فوز مدريد، فيعني أن أي تعثر كتالوني مع استمرار انتصارات مدريد يعني انقلاب كفة الدوري لصالح الميرينجي.

وإليكم ترتيب مباريات الفريقين في الدوري:

برشلونة: ريال مدريد (داخل) - إسبانيول (خارج) - فياريال (داخل) - أتلتيك بلباو (خارج)

ريال مدريد: برشلونة (خارج) - مايوركا (داخل) - إشبيلية (خارج) - ريال سوسييداد (داخل)

ترتيب مباريات برشلونة:

6 مايو - إنتر (خارج - نصف نهائي دوري الأبطال)

11 مايو - ريال مدريد (داخل)

14 مايو - إسبانيول (خارج)

18 مايو - فياريال (داخل)

25 مايو - أتلتيك بلباو (خارج)

ترتيب مباريات ريال مدريد:

11 مايو - برشلونة (خارج)

14 مايو - مايوركا (داخل)

18 مايو - إشبيلية (خارج)

25 مايو - ريال سوسييداد (داخل)