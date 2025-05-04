التألق مستمر بعد العودة.. طاهر يواصل مساهماته التهديفية للمباراة الثالثة على التوالي

سجل طاهر محمد طاهر أول أهداف الأهلي أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري المصري.

الهدف أتى في الدقيقة 9 من المباراة، بعد ركلة ركنية للفريق الأحمر.

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جووووول ... بصناعة طاهر محمد طاهر .. كوكا يسجل الهدف الثاني في حرس الحدود

(الأهلي 2-0 حرس الحدود) pic.twitter.com/yAD6zrBBWA — ON Sport (@ONTimeSports) May 4, 2025

ثم صنع طاهر الهدف الثاني الذي سجله أحمد نبيل كوكا.

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جووووول ... طاهر محمد طاهر يفتتح التسجيل للأهلي بعد تأكيد الـ VAR

(الأهلي 1-0 حرس الحدود) pic.twitter.com/j8ejQXWHJP — ON Sport (@ONTimeSports) May 4, 2025

ووصل طاهر إلى 14 مساهمة تهديفية في 18 مباراة مع الفريق هذا الموسم إجمالا في جميع المسابقات.

ومنذ عودة طاهر من الإصابة نجح في المساهمة بـ 5 أهداف خلال 6 مباريات خاضهم.

وسجل طاهر هدفا أمام صنداونز ثم سجل مجددا اليوم أمام حرس الحدود، بينما صنع 3 أهداف ضد كل من الهلال السوداني وبتروجت والحرس.

وهي أيضا المباراة الثالثة على التوالي التي يساهم فيها طاهر تهديفيا، حيث سجل أمام صنداونز وصنع أمام بتروجت.

النتيجة حتى الآن إن استمر التقدم تضع الأهلي في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.

ويسعى الأهلي لاستغلال تعثر بيراميدز بالخسارة أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.