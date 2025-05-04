التألق مستمر بعد العودة.. طاهر يواصل مساهماته التهديفية للمباراة الثالثة على التوالي

الأحد، 04 مايو 2025 - 20:22

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود - هدف طاهر محمد

سجل طاهر محمد طاهر أول أهداف الأهلي أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري المصري.

الهدف أتى في الدقيقة 9 من المباراة، بعد ركلة ركنية للفريق الأحمر.

أخبار متعلقة:
انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي انكسار سلسلة اللاهزيمة وهدية لـ الأهلي.. بيراميدز يخسر من فاركو في مباراة درامية بعد التتويج بدوري الأبطال.. أهلي جدة راحة 24 ساعة فقط وحافلة مكشوفة للاحتفال

ثم صنع طاهر الهدف الثاني الذي سجله أحمد نبيل كوكا.

ووصل طاهر إلى 14 مساهمة تهديفية في 18 مباراة مع الفريق هذا الموسم إجمالا في جميع المسابقات.

ومنذ عودة طاهر من الإصابة نجح في المساهمة بـ 5 أهداف خلال 6 مباريات خاضهم.

وسجل طاهر هدفا أمام صنداونز ثم سجل مجددا اليوم أمام حرس الحدود، بينما صنع 3 أهداف ضد كل من الهلال السوداني وبتروجت والحرس.

وهي أيضا المباراة الثالثة على التوالي التي يساهم فيها طاهر تهديفيا، حيث سجل أمام صنداونز وصنع أمام بتروجت.

النتيجة حتى الآن إن استمر التقدم تضع الأهلي في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.

ويسعى الأهلي لاستغلال تعثر بيراميدز بالخسارة أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

طاهر محمد طاهر الأهلي
نرشح لكم
مؤتمر النحاس: المنافسة مستمرة ونتائج المنافسين تساعد.. ولم أرَ عاشور يبكي أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك الثاني على التوالي.. وسام أبو علي يستعيد البوصلة في 2025 بخماسية في الحدود.. الأهلي يفوز ويشعل المنافسة على لقب الدوري مع بيراميدز مصدر من الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد زيزو في لجنة الانضباط باتحاد الكرة المساهمة السابعة.. الشحات يسجل لـ الأهلي في حرس الحدود بيراميدز: العدالة تغيب بالكامل من رابطة الأندية.. وفاركو أخبرونا "مش هتاخدوا الدوري" الأول منذ أكثر من عام.. كوكا يسجل ثاني أهدافه بقميص الأهلي
أخر الأخبار
بالمر: وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالأغبياء ولا أهتم بذلك 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر النحاس: المنافسة مستمرة ونتائج المنافسين تساعد.. ولم أرَ عاشور يبكي 6 دقيقة | الدوري المصري
أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك 29 دقيقة | الدوري المصري
الـ19 تواليا دون خسارة.. رانييري يقود روما لطريق صنع المعجزة بهزيمة فيورنتينا 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثاني على التوالي.. وسام أبو علي يستعيد البوصلة في 2025 ساعة | الدوري المصري
بخماسية في الحدود.. الأهلي يفوز ويشعل المنافسة على لقب الدوري مع بيراميدز ساعة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد زيزو في لجنة الانضباط باتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
المساهمة السابعة.. الشحات يسجل لـ الأهلي في حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف الموقف الحالي لطلبات كولر من الأهلي بعد فسخ العقد 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 7-15 (3) الترجي.. نصف نهائي بطولة إفريقيا 3 كرة طائرة - بقيادة الثلاثي المصري.. السويحلي يكتب التاريخ ويتوج بإفريقيا أمام الترجي 4 قائمة الأهلي - انضمام معلول لأول مرة في الدوري.. واستبعاد أكرم من اختيارات عماد النحاس