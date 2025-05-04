دوري المحترفين - انتصار المنصورة وطنطا يشعل صراع الهبوط قبل النهاية

احتدم الصراع في النصف الثاني من الترتيب في دوري المحترفين بعد نهاية مباريات اليوم الأول من الجولة 34.

وانتصر المنصورة وطنطا وسبورتنج ليشتعل صراع الهبوط قبل 4 جولات على النهاية.

وفاز طنطا بنتيجة 2-0 على منتخب السويس بفضل ثنائية أحمد الحنفي وكريم أسامة.

ورفع طنطا رصيده لـ 34 نقطة ابتعد بها للمركز الـ 15 بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

فيما ظل منتخب السويس في المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 29 نقطة.

وعاد المنصورة بفوز خارج القواعد على حساب بروكسي بنتيجة 2-1.

وتقدم عمار شرف الدين لبروكسي وقلب المنصورة اللقاء لصالحه بهدفي أحمد عيد وعمارة نيمار.

وارتفع رصيد البرتقالي للنقطة 37 ارتقى بها للمركز الثالث عشر.

فيما خسر بروكسي للمباراة الثانية على التوالي وظل عاشرا برصيد 43 نقطة.

وفاز سبورتنج متذيل الترتيب على الترسانة بنتيجة 2-1 ورفع الفريق السكندري رصيده لـ 27 نقطة ظل بها في المركز الأخير.

وتعادل القناة مع الداخلية بهدف لكل فريق ورفع القناة رصيده لـ 48 نقطة وظل الداخلية في المركز الـ 14 برصيد 37 نقطة بالتساوي مع المنصورة.

وتعادل السكة الحديد مودرن مع بترول أسيوط بنتيجة 1-1 سجل أحمد عربي للبترول وسجل أحمد شعبان من ركلة جزاء للسكة ليرتفع رصيد السكة إلى 52 نقطة ورصيد البترول إلى 41 نقطة.

تختتم مباريات الجولة غدا بمواجهات

كهرباء الإسماعيلية × وي

أبو قير للأسمدة × بلدية المحلة

لافيينا × المقاولون العرب

راية × أسوان

وادي دجلة × ديروط