خطاب: الفوز على بيراميدز نتيجة عمل عامين.. وحذرت اللاعبين من عرضيات الشيبي

الأحد، 04 مايو 2025 - 19:34

كتب : FilGoal

أحمد خطاب - فاركو

كشف أحمد خطاب المدير الفني لـ فاركو أن فوز فريقه على بيراميدز جاء نتيجة عمل عامين.

وخسر بيراميدز من منافسه فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقال خطاب لأون سبورت 1: "لاعبو فريقي السبب في طموحي الكبير مع الفريق، هم يستحقون نتائج أفضل من التي حققناها، إذا حالفنا التوفيق في بعض المباريات السابقة كنا سنفوز بعدد أكثر من النقاط".

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وأضاف "سعيد للغاية بالعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين الذين يلتزمون بتعليماتي".

وأكمل "الفوز هو نتيجة العمل لمدة موسمين، طموحنا أكبر من هذه النتائج".

وتابع "عملنا على مباراة بيراميدز بشكل كبير الذي يتمتع بفرديات رائعة وجماعيا فريق قوي للغاية، كنت أحاول منع صناعتهم للخطورة والفرص في عمق الملعب".

وواصل "كنت أعرف أن منع بيراميدز من صنع الفرص في العمق يجعله يلعب على الأطراف، وتمكن من تسجيل الهدفين بعد صناعة من الشيبي بعرضياته الرائعة".

وكشف "هذا الشيء الذي أحزنني من اللاعبين لأننا عملنا على إيقاف ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى التوفيق لبيراميدز في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتتويج باللقب لأنه يمثل مصر".

وانكسرت سلسلة اللاهزيمة لبيراميدز التي وصلت إلى 16 مباراة دون خسارة في بطولة الدوري.

وتساوت هذه السلسلة مع سلسلته الموسم الماضي بنفس عدد المباريات دون هزيمة.

وبذلك لم يتمكن بيراميدز من كسر رقمه القياسي بعدم الخسارة في الموسم السابق.

وقدم فاركو هدية ثمينة لـ الأهلي بفوزه على بيراميدز، وبذلك للأحمر فرصة تقليص الفارق مع بيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 47 في صدارة جدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف الذي سيلعب مباراة الجولة ضد حرس الحدود بعد قليل.

وارتفع رصيد فاركو عند النقطة 29 في المركز السادس.

أحمد خطاب فاركو بيراميدز الدوري المصري
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