تشكيل حرس الحدود – ممدوح يقود الهجوم أمام الأهلي

الأحد، 04 مايو 2025 - 19:29

كتب : FilGoal

محمود ممدوح - حرس الحدود

أعلن أحمد زهران المدير الفني لحرس الحدود تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة 21 من الدوري المصري والرابعة في الدور الثاني لمجموعة المنافسة على اللقب، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويقود عمرو جمال ومحمود ممدوح هجوم حرس الحدود أمام الأهلي.

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وجاء تشكيل حرس الحدود كالآتي:

المرمى: محمد سيحا

الدفاع: محمد سامي – عبد الرحمن جودة – محمد الدغيمي – إبراهيم عبد الحكيم

الوسط: إيزي إيميكا - محمد مجلي – محمد فاروق

الهجوم: فوزي الحناوي - محمود ممدوح – عمرو جمال

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 43 نقطة، ويأتي حرس الحدود في المركز التاسع في مجموعة المنافسة على اللقب برصيد 22 نقطة.

حرس الحدود محمود ممدوح الأهلي الدوري المصري
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