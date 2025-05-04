انتهت الدوري المصري – الأهلي (5)-(0) حرس الحدود.. فوز الأحمر بخماسية

الأحد، 04 مايو 2025 - 19:21

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود - وسام أبو علي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري.

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ق 95: جوووول محمد هاني

ق 75: نزول جراديشار بدلا من وسام

ق 73: جووووول الشحات والرابع

ق 70: هدف ضائع بطريقة غريبة

ق 66: تسديدة قوية من هاني والحارس يتصدى

ق 60: نزول أفشة والعش بدلا من السولية وربيعة

ق 59: فرصة خطيرة من حرس الحدود والشناوي يتألق

ق 55: جوووووول وسام والثالث

نزول حسين الشحات بدلا من طاهر محمد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين

ق 47: الثالث يضيع من بنشرقي وإمام عاشور

ق 31: إلغاء ركلة الجزاء

ق. 29 ركلة جزاااء للأهلي بعد عرقلة لـ إمام عاشور داخل منطقة الجزاء.

ق 27: جووووول كوكا والثاني

ق 9: جوووووول طاهر والأول

ق 1: تسديدة أولى من رامي ربيعة

انطلاق المباراة

الأهلي حرس الحدود الدوري المصري
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