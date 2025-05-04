انتهت الدوري المصري – الأهلي (5)-(0) حرس الحدود.. فوز الأحمر بخماسية

مؤتمر النحاس: المنافسة مستمرة ونتائج المنافسين تساعد.. ولم أرَ عاشور يبكي

أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك

الثاني على التوالي.. وسام أبو علي يستعيد البوصلة في 2025

بخماسية في الحدود.. الأهلي يفوز ويشعل المنافسة على لقب الدوري مع بيراميدز

مصدر من الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد زيزو في لجنة الانضباط باتحاد الكرة

المساهمة السابعة.. الشحات يسجل لـ الأهلي في حرس الحدود

بيراميدز: العدالة تغيب بالكامل من رابطة الأندية.. وفاركو أخبرونا "مش هتاخدوا الدوري"

الأول منذ أكثر من عام.. كوكا يسجل ثاني أهدافه بقميص الأهلي