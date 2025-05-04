استراحة الدوري المصري – الأهلي (4)-(0) حرس الحدود.. نزول جراديشار
الأحد، 04 مايو 2025 - 19:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري.
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ق 75: نزول جراديشار بدلا من وسام
ق 73: جووووول الشحات والرابع
ق 70: هدف ضائع بطريقة غريبة
ق 66: تسديدة قوية من هاني والحارس يتصدى
ق 60: نزول أفشة والعش بدلا من السولية وربيعة
ق 59: فرصة خطيرة من حرس الحدود والشناوي يتألق
ق 55: جوووووول وسام والثالث
نزول حسين الشحات بدلا من طاهر محمد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين
ق 47: الثالث يضيع من بنشرقي وإمام عاشور
ق 31: إلغاء ركلة الجزاء
ق. 29 ركلة جزاااء للأهلي بعد عرقلة لـ إمام عاشور داخل منطقة الجزاء.
ق 27: جووووول كوكا والثاني
ق 9: جوووووول طاهر والأول
ق 1: تسديدة أولى من رامي ربيعة
انطلاق المباراة
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