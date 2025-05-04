المساهمة الـ 15 وصناعتان في مباراة واحدة.. الشيبي يواصل تألقه مع بيراميدز رغم الخسارة
الأحد، 04 مايو 2025 - 19:18
كتب : FilGoal
يواصل المغربي محمد الشيبي ظهير بيراميدز تألقه مع الفريق، رغم الخسارة أمام فاركو 3-2 في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري.
وصنع الشيبي هدفي الفريق أمام بيراميدز، الأول لإبراهيم عادل في الدقيقة 75، والثاني لمروان حمدي في الدقيقة 90.
بذلك وصل الشيبي إلى 6 صناعات في الدوري هذا الموسم، بواقع 4 في المرحلة الأولى، و2 في المرحلة النهائية.
ولأول مرة هذا الموسم صنع الشيبي هدفين في نفس المباراة.
بينما وصل إجمالي مساهماته التهديفية في الدوري إلى 9 مساهمات، بواقع 3 أهداف و6 صناعات.
أما في إجمالي الموسم، سجل الشيبي 4 أهداف وصنع 11 في 34 مباراة طوال الموسم الحالي.
يأتي ذلك حيث صنع 3 أهداف في كأس مصر، وسجل هدفا وصنع 2 في دوري أبطال إفريقيا.
ويحتل بيراميدز صدارة الدوري رغم الخسارة برصيد 47 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي يلاقي حرس الحدود في نفس الجولة الليلة.