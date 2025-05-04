انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي

انضم محمد نجيب لاعب الأهلي السابق للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة عماد النحاس.

محمد نجيب النادي : معتزل الأهلي

وتولى عماد النحاس تدريب الأهلي بشكل مؤقت بعد رحيل مارسيل كولر، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ويعاون عماد النحاس في منصب المدرب العام محمد شوقي، وكذلك انضم له محمد نجيب في منصب مساعد المدرب.

وكان محمد نجيب انضم للجهاز الفني للأهلي الذي تولى قيادة الفريق في مباريات كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

وسيكون الظهور الأول لمحمد نجيب على مقاعد بدلاء الأهلي أمام حرس الحدود في الدوري.

صاحب الـ 42 عاما اعتزل العام الماضي بعدما لعب لفرق غزل المحلة واتحاد الشرطة والأهلي والجونة والداخلية.

وحقق نجيب مع الأهلي 13 لقبا متنوعا، كما شارك في كأس العالم للأندية مرتين في 2012 و2013.

وسبق أن مثل منتخب مصر في 15 مباراة دولية في الفترة من 2010 وحتى 2014.