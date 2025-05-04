انكسار سلسلة اللاهزيمة وهدية لـ الأهلي.. بيراميدز يخسر من فاركو في مباراة درامية

الأحد، 04 مايو 2025 - 19:05

كتب : FilGoal

بيراميدز - فاركو

خسر بيراميدز من منافسه فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وسجل أحمد شريف ومحمود عماد وعمرو ناصر أهداف فاركو.

بينما أحرز إبراهيم عادل ومروان حمدي ثنائية بيراميدز.

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وانكسرت سلسلة اللاهزيمة لبيراميدز التي وصلت إلى 16 مباراة دون خسارة في بطولة الدوري.

وتساوت هذه السلسلة مع سلسلته الموسم الماضي بنفس عدد المباريات دون هزيمة.

وبذلك لم يتمكن بيراميدز من كسر رقمه القياسي بعدم الخسارة في الموسم السابق.

وقدم فاركو هدية ثمينة لـ الأهلي بفوزه على بيراميدز، وبذلك للأحمر فرصة تقليص الفارق مع بيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 47 في صدارة جدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف الذي سيلعب مباراة الجولة ضد حرس الحدود بعد قليل.

وارتفع رصيد فاركو عند النقطة 29 في المركز السادس.

هدف مبكر ولكن

بدأ بيراميدز بقوة وسجل هدفا مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق فيستون ماييلي، لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الثامنة رد فاركو بكرة من مقصية علت المرمى.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سدد ماييلي داخل منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى.

وأهدر مصطفى محمد فرصة خطيرة في الدقيقة 47 بعد تسديدة من داخل الـ6 ياردات وتم التصدي لها بعد عرضية أرضية من رمضان صبحي.

وبعد دقيقة واحدة فقط سدد بلاتي توري كرة على الطائر لكن كانت بعيدة عن المرمى قليلا.

وافتتح أحمد شريف النتيجة في الدقيقة 55 بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وأنقذ أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز انفرادا من ياسين مرعي في الدقيقة 63.

وأضاف محمود عماد الهدف الثاني لفاركو بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وقلص إبراهيم عادل الفارق واشتعلت المباراة في الدقيقة 75 من رأسية عقب عرضية من محمد الشيبي.

وفي الدقيقة 82 حصل فاركو على ركلة جزاء بعد عرقلة محمود فرحات وسجلها عمرو ناصر.

وتمكن مروان حمدي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من رأسية بعد عرضية من الشيبي لكن لم يكن كافيا للتعادل حتى وانتهت المباراة بفوز فاركو.

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