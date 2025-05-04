مؤتمر بيسيرو: الزمالك لن يستسلم في الدوري.. وغياب الجماهير مؤثر

الأحد، 04 مايو 2025 - 19:05

كتب : FilGoal

بيسيرو - الزمالك ضد زد

شدد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك على أهمية مواجهة البنك الأهلي، المقرر إقامتها غداً الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال بيسيرو خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد قبل المباراة: "لقاء الغد مهم بالنسبة لنا أمام فريق جيد، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا، و سنواصل المنافسة حتى نهاية الدوري".

وعن ظاهرة إهدار الفرص قال: "لم يكن هناك وقت كافٍ في الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات، و خصصنا جزءًا كبيراً من التدريبات الأخيرة لتحسين اللمسة الأخيرة وتحسين الهجمات، وهو ما كان ينقصنا في السابق".

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وأضاف "في آخر ست مباريات، استقبلنا هدفاً واحداً فقط، لكن ما نحتاج إليه هو زيادة خلق الفرص وتحسين قرار اللمسة الأخيرة أمام المرمى".

وأوضح "الزمالك لن يستسلم في سباق الدوري، طالما هناك فرصة سنواصل القتال، وحسابياً الدوري لم ينته، لكن الأمر ليس سهلاً لأنه مرتبط بنتائج الفرق المنافسة".

وأكد بيسيرو جاهزية الثنائي محمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج للمباراة، بعد انتهاء إيقافهما، بالإضافة إلى انتهاء "الونش" من برنامجه التأهيلي بعد الإصابة.

وأردف "الزمالك يعاني في الفترة الأخيرة من غيابات مؤثرة في بعض المباريات، مثل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمود جهاد، وأحمد الجفالي، وننتظر عودتهم قريباً إلى التدريبات".

وعن غياب الجماهير قال بيسيرو: "غياب الجماهير عن مباراة الغد مؤثر، ووجودهم يمنح الفريق دعماً كبيراً، لكن، هل تُفرض العقوبات فقط على جماهير الزمالك؟ هذا ليس عدلًا".

واختتم "نحن بحاجة إلى الجماهير، وأطالبهم بعدم منح أي مبرر لغيابهم، وأنتظر عودتهم في مباراة بيراميدز المقبلة".

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، غدًا الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من مسابقة الدوري الممتاز.

مؤتمر بيسيرو الزمالك الدوري المصري
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