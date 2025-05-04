تشكيل الأهلي – تغيير واحد من النحاس أمام حرس الحدود

الأحد، 04 مايو 2025 - 18:56

كتب : حسام نور الدين

فريق الأهلي

حافظ عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي على تشكيل فريقه الذي خاض به مباراة بتروجت أمام حرس الحدود باستثناء تغيير واحد فقط.

ويلعب الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة 21 من الدوري المصري والرابعة في الدور الثاني لمجموعة المنافسة على اللقب، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويشارك ياسر إبراهيم في التشكيل الأساسي للأهلي بدلا من أشرف داري الذي تعرض للإصابة.

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وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: عمرو السولية – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد – وسام أبو علي – أشرف بنشرقي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – علي معلول – مصطفى العش – أحمد رضا – كريم وليد – عمر الساعي – أفشة – حسين الشحات – نيتس جراديشار

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 43 نقطة، ويأتي حرس الحدود في المركز التاسع في مجموعة المنافسة على اللقب برصيد 22 نقطة.

الأهلي حرس الحدود الدوري المصري عماد النحاس
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