بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من أنجيه ويشعل صراع البقاء مع كوكا

الأحد، 04 مايو 2025 - 18:22

كتب : FilGoal

جيم أليفينا - أنجيه

خسر نانت من منافسه أنجيه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في المباراة بشكل كامل.

وللمباراة الرابعة تواليا لم يتمكن نانت من تحقيق الفوز في الدوري الفرنسي، إذ تعادل مرتين وخسر مثلهما.

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وعلى الجانب الآخر يعد هذا الفوز هو الثاني لأنجيه في الـ4 مباريات الأخيرة وخسر مباراتين.

وبهذا الفوز وصل أنجيه للنقطة 33 في المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما توقف رصيد نانت عند النقطة 32 في المركز الـ15 وهو أخر المراكز للبقاء في دوري الدرجة الأولى بشكل مباشر.

ويلعب لو هافر بقيادة أحمد حسن "كوكا" ضد أوكسير وفي حال فوز فريقه سيقترب من نانت.

ويتواجد لو هافر في المركز الـ16 برصيد 28 نقطة وسيقلص الفارق مع نانت بفارق نقطة إذا انتصر.

جيم أليفينا أنجيه مصطفى محمد نانت أحمد حسن كوكا لو هافر
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