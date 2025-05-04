فالفيردي: الكلاسيكو فرصتنا الأخيرة في الدوري.. وهذا الشيء مستحيل تقبله

الأحد، 04 مايو 2025 - 18:00

كتب : FilGoal

فيدريكو فالفيردي

أوضح فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد أن الكلاسيكو المقبل ضد برشلونة هي الفرصة الأخيرة لفريقه في سباق التتويج بالدوري.

وأبقى ريال مدريد على أماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني وحصد اللقب من غريمه برشلونة بالفوز على سيلتا فيجو بنتيجة 3-2 في الجولة 34.

وقال فالفيردي لقناة ناديه: "الفوز على سيلتا فيجو كان مهما، ولعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، لكن الإنهيار في الشوط الثاني من المباراة حدث عدة مرات في مختلف البطولات ومستحيل تقبله".

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وأضاف "نمنح الخصم وقتا طويلا لإعادة بناء نفسه والشعور بالراح، لذلك سيلتا فيجو عاد وهو فريق رائع ووضعنا في موقف صعب".

وأنهى حديثه قائلا: "الكلاسيكو المقبل مباراة العام بالنسبة لنا، فرصتنا الأخيرة للتتويج بالدوري، سنبذل قصارى جهدنا للحصول على الـ3 نقاط".

الفوز رفع رصيد ريال مدريد لـ 75 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر قبل الكلاسيكو الذي سيقام الأسبوع المقبل بينهما.

فيما توقف رصيد فيجو عند 46 نقطة في المركز السابع.

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