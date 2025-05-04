أنشيلوتي: إذا فزنا بالكلاسيكو سيظل حسم لقب الدوري في يد برشلونة

الأحد، 04 مايو 2025 - 18:00

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن فوز فريقه بالكلاسيكو ضد برشلونة يجعل له فرصة في الفوز بلقب الدوري، لكن الحسم سيكون في يد برشلونة.

وفاز ريال مدريد على سيلتا فيجو بنتيجة 3-2 في الجولة 34 من الدوري الإسباني، وذلك قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "تبديل أسينسيو كان لأنه لم يعد قادرا على اللعب، وكنا نعاني قليلا ولكن في النهاية حققنا فوزا جيدا".

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وأضاف "إذا فزنا في الكلاسيكو سنظل متأخرين في النقاط خلف برشلونة وحسم لقب الدوري سيكون في يديهم، لكن سيكون لنا فرصة".

وواصل "لسنا بحاجة إلى تجربة أشياء جديدة في الكلاسيكو، لعبنا ضد برشلونة الأسبوع الماضي وكنا قريبين جدا من الفوز، ويجب أن نلعب مباراة جيدة ضدهم".

وأكمل "وجود مبابي أمام برشلونة سيكون مهما جدا لنا، ورودريجو سيتعافى قبل المباراة والفريق الذي سيلعب الكلاسيكو معروف".

وأوضح "أردا جولر لديه جودة كبيرة وتحسن كثيرا في الفترة الماضية، ولديه فرصة أن يلعب ضد برشلونة وهو ينافس على التواجد في الفريق الأساسي في الكلاسيكو".

وأتم تصريحاته "كنت محظوظا لتدريب الكثير من حراس المرمى المميزين مثل بوفون وبيتر تشيك ومانويل نوير ونيلسون ديدا وكاسياس وبيكفورد، وكورتوا بالتأكيد يعد من أفضل الحراس".

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