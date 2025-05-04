سكاي: لاوتارو يتدرب منفصلا.. وبافار يشارك جزئيا قبل موقعة برشلونة

الأحد، 04 مايو 2025 - 17:37

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - بنجامين بافار - إنتر

تدرب لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر مع الفريق بشكل منفصل بعد تعرضه للإصابة ضد برشلونة.

وتعادل إنتر مع برشلونة بثلاثة أهداف لكل فريق في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد إنتر لمواجهة خصمه برشلونة في إياب نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

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وحسب شبكة سكاي سبورت فإن لاوتارو تدرب بشكل منفصل، لكن عودته أمام الفريق الكتالوني صعبة حتى الآن.

وكان ماسيميليانو فاريس مساعد سيموني إنزاجي مدرب إنتر قد كشف عقب مباراة الفريق ضد هيلاس فيرونا السبت الماضي أن نسبة غياب اللاعب الأرجنتيني عن اللقاء أكبر من مشاركته.

وعلى الجانب الآخر تواجد بنجامين بافار في تدريبات إنتر بشكل جزئي مع تقييم حالته باستمرار.

وكان اللاعب الفرنسي قد تعرض لإصابة في مباراة روما في الجولة قبل الماضية من الدوري الإيطالي وغاب عن النيراتزوري ضد الفريق الكتالوني.

إنتر برشلونة لاوتارو مارتينيز بنجامين بافار دوري أبطال أوروبا
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