دوري NBA – دنفر يهزم كليبرز في مباراة سابعة ويواجه أوكلاهوما في نصف النهائي

الأحد، 04 مايو 2025 - 17:37

كتب : FilGoal

دنفر ناجيتس ضد لوس أنجلوس كليبرز

تأهل دنفر ناجيتس إلى نصف نهائي القسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكية NBA بعد تخطي لوس أنجلوس كليبرز.

وحسم دنفر ناجيتس السلسلة ضد لوس أنجلوس كليبرز لصالحه في المباراة السابعة لينهي السلسلة بنتيجة 4-3.

وفاز دنفر على كليبرز بنتيجة 120-101 في المباراة السابعة بينهما، ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة أوكلاهوما سيتي ثاندرز متصدر ترتيب القسم الغربي في الموسم الاعتيادي.

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شهدت المباراة تألق أرون جوردن لاعب دنفر ناجيتس الذي سجل 22 نقطة لفريقه.

بينما سجل كواي ليونارد 22 نقطة لفريق لوس أنجلوس كليبرز.

وبذلك يتبقى مواجهة واحدة من الدور الأول للأدوار الإقصائية لم يتم حسمها بين هيوستن روكيتس وجولدن ستيت واريورز، وتقام المباراة السابعة بينهما صباح غدا الإثنين.

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