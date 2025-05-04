الفارق كما هو قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد ينتصر على فيجو بشق الأنفس

أبقى ريال مدريد على أماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني وحصد اللقب من غريمه برشلونة بالفوز على سيلتا فيجو بنتيجة 3-2 في الجولة 34.

وتقدم ريال مدريد بثلاثية سجلها أردا جولر وكيليان مبابي (2) وقلص الضيوف الفارق بهدفي خافيير رودريجيز ويليت سويدبيرج.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد لـ 75 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر قبل الكلاسيكو الذي سيقام الأسبوع المقبل بينهما.

فيما توقف رصيد فيجو عند 46 نقطة في المركز السابع.

وصف المباراة

بادر سيلتا فيجو بالهجوم وتألق تيبو كورتوا حارس الملكي في التصدي لرأسية ماركوس ألونسو في الدقيقة 8.

ورد الميرينجي برأسية أخرى عن طريق أوريليت تشواميني مرت أعلى العارضة بعد دقيقة واحدة.

وافتتح التركي أردا جولر الأهداف في الدقيقة 33 بتصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وتعملق كورتوا في التصدي لفرصة خطيرة ارتدت بفرصة سريعة لريال مدريد وبينية من جود بيلينجهام لكيليان مبابي الذي توغل صوب المنطقة وسدد كرة قوية سكنت الشباك مضاعفا النتيجة في الدقيقة 39.

وعزز مبابي من تقدم ريال مدريد بالهدف الثالث في الدقيقة 48 بعدما انفرد وسدد كرة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء سكنت الشباك لتعلن النتيجة 3-0.

ووصل الفرنسي لـ 24 هدفا في 30 مباراة بالدوري الإسباني مع ريال مدريد، ويتفوق عليه فقط في تاريخ الميرينجي كل من كريستيانو رونالدو بتسجيل 26 هدفا في 2009-10 ورود فان نستلروي بتسجيل 25 هدفا في 2006-07.

وبات مبابي ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في ريال مدريد بأول موسم برصيد 36 هدفا ويتفوق عليه إيفان زامورانو برصيد 37 هدفا في 1992-93.

واصل ريال مدريد محاولاته لإضافة الرابع.

فمرت تسديدة بيلينجهام أعلى العارضة في الدقيقة 55، وبعد دقيقة تألق فيستني جوايتا في منع فرصة أردا جولر.

وقلص خافيير رودريجيز الفارق في الدقيقة 68 بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات لتصبح النتيجة 3-1.

وأشعل ويليت سويدبيرج اللقاء بهدف بتسديدة قوية في الدقيقة 76 ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 3-2 للميرينجي.

ومنع كورتوا تعادل سيلتا فيجو بالتصدي لفرصة بابلو دوران في الدقيقة 79.

وأهدر مبابي فرصة إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 90+3 بتسديدة مدوية علت العارضة.