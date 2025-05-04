انتهت الدوري المصري - فاركو (3)-(2) بيراميدز
الأحد، 04 مايو 2025 - 16:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو ضد بيراميدز في الجولة 4 من المرحلة النهائية للدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على ملعب حرس الحدود في الإسكندرية في لقاء يبدأ في الخامسة عصرًا.
ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 47 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي.
فيما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 26 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــا.
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انتهت
ق 90+1: جووول مروان حمدي من رأسية بعد عرضية من الشيبي.
ق 83: جووول عمرو ناصر يسجل الهدف الثالث من نقطة الجزاء.
ق 82: ركلة جزاء لفاركو بعد عرقلة محمود فرحات.
ق 75: جووول إبراهيم عادل من رأسية بعد عرضية من محمد الشيبي.
ق 66: جووول محمود عماد بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.
ق 63: أحمد الشناوي ينقذ انفرادا من ياسين مرعي لاعب فاركو.
ق 55: جووول أحمد شريف بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 48: تسديدة على الطائر من بلاتي توري بعيدة عن المرمى قليلا.
ق 47: عرضية أرضية خطيرة من رمضان صبحي وصلت إلى مصطفى محمد داخل الـ6 ياردات ثم سددها لكن تم التصدي لها.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 45+3: تسديدة قوية من ماييلي داخل منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى.
ق 8: مقصية من مهاجم فاركو علت المرمى.
ق 2: جووول فيستون ماييلي لكن لم يحتسب بداعي التسلل.
بداية اللقاء