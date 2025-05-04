خدمة في الجول - احجز تذاكر مباريات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لـ الدوري المصري

الأحد، 04 مايو 2025 - 16:24

كتب : FilGoal

تذكرتي

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر الجولة 5 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وفُتح باب حجز التذاكر لـ 7 مباريات من أصل 8 في الجولة 5 من المسابقة.

مواعيد المباريات

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الثلاثاء 6 مايو

سموحة × طلائع الجيش

زد × الاتحاد السكندري

الأربعاء 7 مايو

الجونة × مودرن سبورت

الإسماعيلي × إنبي

الخميس 8 مايو

الأهلي × المصري

الجمعة 9 مايو

سيراميكا كليوباترا × الزمالك

البنك الأهلي × بيراميدز

يذكر أن الزمالك عوقب بحرمانه من الحضور الجماهيري لمباراتي الجولتين 4 و5 وهو ما يعني غياب جماهير الأبيض عن حضور لقاء سيراميكا كليوباترا.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي.

لحجز تذاكر المباريات من هنا

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