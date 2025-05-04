خدمة في الجول - احجز تذاكر مباريات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لـ الدوري المصري
الأحد، 04 مايو 2025 - 16:24
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر الجولة 5 من المرحلة النهائية للدوري المصري.
وفُتح باب حجز التذاكر لـ 7 مباريات من أصل 8 في الجولة 5 من المسابقة.
مواعيد المباريات
الثلاثاء 6 مايو
سموحة × طلائع الجيش
زد × الاتحاد السكندري
الأربعاء 7 مايو
الجونة × مودرن سبورت
الإسماعيلي × إنبي
الخميس 8 مايو
الأهلي × المصري
الجمعة 9 مايو
سيراميكا كليوباترا × الزمالك
البنك الأهلي × بيراميدز
يذكر أن الزمالك عوقب بحرمانه من الحضور الجماهيري لمباراتي الجولتين 4 و5 وهو ما يعني غياب جماهير الأبيض عن حضور لقاء سيراميكا كليوباترا.
ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي.
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