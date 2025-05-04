بعد التتويج بدوري الأبطال.. أهلي جدة راحة 24 ساعة فقط وحافلة مكشوفة للاحتفال

الأحد، 04 مايو 2025 - 16:18

كتب : FilGoal

فرانك كيسييه - أهلي جدة

منح الألماني ماتياس يايسله، مدرب أهلي جدة لاعبيه إجازة لمدة 24 ساعة فقط عقب تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، حسب جريدة الرياضية.

وأوضح التقرير أن أبطال آسيا سيعودون للتدريبات من جديد، الاثنين، من أجل فتح ملف مواجهة التعاون، الأربعاء المقبل، ضمن الجولة 30 من الدوري السعودي.

وأشار التقرير إلى أن أبطال آسيا سيحصلون على إجازة لمدة يوم، من أجل الاحتفال الخاص مع الجماهير، والسير عبر الحافلة المكشوفة، التي ستجوب شوارع مدينة جدة.

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تنطلق مسيرة احتفالية خاصة بحصول أهلي جدة على دوري أبطال آسيا للنخبة عند الـ 06:30 من مساء الأحد، داخل مدينة جدة.

وأوضح التقرير أن المسيرة ستبدأ من فندق شانجريلا، مرورًا بمنطقة الكورنيش عبر حافلة مكشوفة، يستقلها نجوم أهلي جدة تستمر نحو ساعتين.

وحقق أهلي جدة لقب البطولة عقب تجاوزه كاواساكي فرونتالي الياباني 2ـ0 بهدفي الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو، والإيفواري فرانك كيسيه في الدقيقتين 35 و42.

ويعتبر أهلي جدة خامس فريق عربي يتوج بالبطولة بعد السد والعين والهلال واتحاد جدة.

أهلي جدة يعد ثالث فريق سعودي يفوز بالبطولة بعد الهلال والاتحاد.

وكانت إدارة اتحاد جدة تتجه إلى إقالة ماتياس يايسله المدير الفني للفريق منذ فترة، إلا أن جماهير النادي هاجمت الأمر ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات ببقاء المدرب الألماني، حتى خرج بيان من الإدارة بتجديد الثقة فيه.

ووصل أهلي جدة لكأس العالم للأندية 2029، وكذلك بطولة إنتركونتننتال 2025.

أهلي جدة
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