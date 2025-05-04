تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام أنجيه في مباراة بـ6 نقاط

يبدأ مصطفى محمد كأساسي في هجوم نانت بعدما شارك كبديل في المباراة الأخيرة ضد موناكو، وتلك المرة أمام لانس.

ويحل أنجيه ضيفا على نانت ضمن الجولة 32 من الدوري الفرنسي في الرابعة مساء.

وجاء تشكيل نانت

حراسة المرمى: أنتوني لوبيز

الدفاع: فابيان سينتونزي – زيزي – كيلفن أميان - جان شارل كاستيليتو

الوسط: ‫بيدرو شيريفيلا – ليروكس لويس – يوهان لبينان

الهجوم: ماتيس ألبين – مصطفى محمد – موسيس سيمون

ويحتل نانت المركز الـ14 برصيد 32 نقطة.

فيما يتواجد أنجيه في المركز الـ15 بـ30 نقطة.

ويتصارع كلاهما للنجاة من الهبوط.