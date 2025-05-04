تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام أنجيه في مباراة بـ6 نقاط
الأحد، 04 مايو 2025 - 15:44
كتب : FilGoal
يبدأ مصطفى محمد كأساسي في هجوم نانت بعدما شارك كبديل في المباراة الأخيرة ضد موناكو، وتلك المرة أمام لانس.
ويحل أنجيه ضيفا على نانت ضمن الجولة 32 من الدوري الفرنسي في الرابعة مساء.
وجاء تشكيل نانت
حراسة المرمى: أنتوني لوبيز
الدفاع: فابيان سينتونزي – زيزي – كيلفن أميان - جان شارل كاستيليتو
الوسط: بيدرو شيريفيلا – ليروكس لويس – يوهان لبينان
الهجوم: ماتيس ألبين – مصطفى محمد – موسيس سيمون
ويحتل نانت المركز الـ14 برصيد 32 نقطة.
فيما يتواجد أنجيه في المركز الـ15 بـ30 نقطة.
ويتصارع كلاهما للنجاة من الهبوط.
نرشح لكم
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من أنجيه ويشعل صراع البقاء مع كوكا مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) ليفربول.. الثاني يضيع بمشاركة مرموش.. هدف بلجيكي يقود مانشستر سيتي للفوز على ولفرهامبتون Gaming - محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي في FC 25 انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) ولفرهامبتون.. فوز بهدف دي بروين تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود حملة مقعد الأبطال ضد وولفرهامبتون النني أفضل لاعب في شهر إبريل بالدوري الإماراتي تعديل موعد مباراتين في الدوري الإنجليزي بسبب نهائي الكأس