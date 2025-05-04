تقرير مغربي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع العملود

ارتبط اسم نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة بالمغربي أيوب العملود ظهير أيمن بيرسبوليس الإيراني الحالي والوداد السابق.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية قد كشفت عن حصول الزمالك على توقيع المغربي كريم البركاوي مهاجم الرائد.

بينما كشف موقع هسبورت المغربي وفقا لمصدر مقرب من العملود عن أنباء اقترابه من الزمالك، أن اللاعب لم يتلق عرضا رسميا حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن العملود قد تلقى عرضا من أحد الوكلاء المصريين، لاستطلاع رأيه بشأن الانتقال إلى أحد الأندية المصرية ومن بينها الزمالك وبيراميدز أو الأهلي.

وأوضح التقرير أن الأمر لم يتطور إلى مفاوضات أو عرض رسمي حتى الآن.

ويرحب العملود بشكل مبدئي بفكرة الانتقال إلى الدوري المصري مع اقتراب نهاية تعاقده مع بيرسبوليس.

وشارك العملود في 24 مباراة مع الفريق الإيراني منذ انضمامه بداية الموسم الجاري.

وسجل العملود هدفا وصنع مثله خلال مشاركاته مع بيرسبوليس.