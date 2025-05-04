المدير الرياضي لـ بلباو يوضح لـ في الجول كيف يستثمر النادي في أكاديميته.. وهل تتغير الفلسفة التعاقدية

أوضح ميكيل جونزاليس المدير الرياضي لـ أتليتك بلباو الإسباني كيف يحافظ ينافس النادي على الألقاب وضمن الأكثر تتويجا في تاريخ البلاد مقارنة بميزانيته المالية الصغيرة.

وكشف هل يتخلى النادي عن سياسته بضم لاعبين من خارج من إقليم الباسك.

وقال المدير الرياضي لأتليتك بلباو لـ FilGoal.com: "الفريق يمتلك ميزانية صغيرة مقارنة بباقي الفرق، كيف يستمر النادي في ذلك ويصبح ضمن الأكثر تتويجا في تاريخ إسبانيا؟ لأننا نعرف كيف ننتج المواهب، ونعرف كيفية إنشاء برامج رياضية لهؤلاء اللاعبين لإتاحة الفرصة لهم ليكونوا لاعبين محترفين".

وأضاف "بالتأكيد الأكاديميات الأخرى لديها نفس النوع من البرامج الفردية للشباب، ولديهم نفس النوع من المرافق وربما أماكن تدريب أفضل منا، وربما أيضا لديهم مدربين أفضل".

وأكمل "لكن في النهاية يصبحون لاعبين للفريق الثاني ثم يأخذون طريقهم للفريق الأول، أنت تفضل أن تمنح لاعبا بعمر 28 عاما وخاض 300 مباراة في الدوري الإنجليزي أو البرتغالي الفرصة للعب للفريق الأول".

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وواصل "لكننا نمنح الفرصة للاعب أتم عامه الـ 21 ويقدم أداءً جيدا في الأكاديمية، لكننا نعلم بالتأكيد أنه ليس مستعدا حتى هذه اللحظة وليس قويا بما يكفي، لكننا نمحنه 20-30 مباراة والوقت ليكون لاعبا محترفا، وبالنسبة لي هذا فارق كبير بيننا وبين باقي الأندية".

وأردف "نستثمر كثيرا في الأكاديمية ونحن هنا ننتج مواهب رائعة، سواء في أتليتك بلباو وكذلك في ريال سوسيداد، وأيضا أوساسونا، أيضا نحن نفرز مدربين جيدين من الباسك ويدربون حاليا في الدوري الإنجليزي بشكل جيد".

وتابع "في إقليم الباسك نمتلك ثقافة كبيرة، هي منطقة خاصة في العالم لأننا نحب كرة القدم والرياضة ولدينا الجودة لإفراز اللاعبين المحترفين".

وحصد بلباو لقب الدوري الإسباني 8 مرات وكأس ملك إسبانيا 24 مرة في الموسم الماضي، وكأس السوبر الإسباني 3 مرات آخرها 2021.

وأتم ردا على هل تستمر عادة النادي بعدم ضم لاعبين إلا من إقليم الباسك للأبد، قائلا: "آمل أن تستمر، لأنها بالتأكيد ستتغير، لن يكون نادي أتليتك بلباو الذي نحبه، لكن في رأيي كمشجع وليس كمدير رياضي، أعتقد أنه علينا الاستمرار بنفس الفلسفة للأبد".

ولا يضم النادي أي لاعب من خارج إقليم الباسك عبر تاريخه الممتد لـ 126 عاما.

ويستعد بلباو للقاء سوسيداد في دربي الباسك مساء اليوم الأحد في العاشرة مساءً لحساب الجولة 34 من الدوري الإسباني.

ويحتل بلباو المركز الرابع برصيد 60 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد الثالث.

وسيخوض الفريق مباراة مرتقبة يوم الخميس المقبل مع مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وكان بلباو قد خسر ذهابا على ملعبه سان ماميس بنتيجة 3-0.

ويقام نهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم على ملعب سان ماميس يوم 21 مايو الجاري.