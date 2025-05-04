انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(2) سلتا فيجو.. فوووز ثمين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد سلتا فيجو بالدوري الإسباني.

ويحل سلتا فيجو ضيفا على ريال مدريد في الجولة 34 من الدوري.

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نهاية اللقاء بفوز الملكي

ق93: مبابي يهدر فرصة حسم اللقاء

ق90: 4 دقائق وقت بدل ضائع

ق88: حارس سلتا يتصدى لكرة براهيم دياز من داخل منطقة الجزاء

ق79: كورتوا يتصدى لتسديدة بابلو دوران ويحرم سلتا من التعادل

ق76: جووووووووول جديد.. سلتا يقترب من التعادل بواسطة ويليت سويدبيرج

ق68: جووووووول خافيير رودريجز يقلص الفارق بهدف من داخل الست ياردات

ق56: أردا جولير كاد أن يسجل الرابع لولا تألق حارس سلتا فيجو

ق55: تسديدة جود بيلينجهام تمر فوق عارضة مرمى سلتا فيجو

ق48: جووووووووووووول ثاني لمبابي وثالث لريال مدريد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: كورتوا يتصدى وتنقلب الهجمة إلى هدف بواسطة كيليان مبابي

ق33: جوووووووووووول رائع من أردا جولير من قذيفة قوية

ق15: ربع ساعة تمر بلا أهداف

ق8: أوريليان تشواميني استقبل ركلة ركنية برأسية غير متقنة مرت فوق العارضة.

ق7: تيبو كورتوا يتعملق أمام رأسية خطيرة من ماركوس ألونسو

انطلاق المباراة