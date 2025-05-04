انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(2) سلتا فيجو.. فوووز ثمين

الأحد، 04 مايو 2025 - 14:53

كتب : FilGoal

ريال مدريد - سيلتا فيجو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد سلتا فيجو بالدوري الإسباني.

ويحل سلتا فيجو ضيفا على ريال مدريد في الجولة 34 من الدوري.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هــــنـــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية اللقاء بفوز الملكي

ق93: مبابي يهدر فرصة حسم اللقاء

ق90: 4 دقائق وقت بدل ضائع

ق88: حارس سلتا يتصدى لكرة براهيم دياز من داخل منطقة الجزاء

ق79: كورتوا يتصدى لتسديدة بابلو دوران ويحرم سلتا من التعادل

ق76: جووووووووول جديد.. سلتا يقترب من التعادل بواسطة ويليت سويدبيرج

ق68: جووووووول خافيير رودريجز يقلص الفارق بهدف من داخل الست ياردات

ق56: أردا جولير كاد أن يسجل الرابع لولا تألق حارس سلتا فيجو

ق55: تسديدة جود بيلينجهام تمر فوق عارضة مرمى سلتا فيجو

ق48: جووووووووووووول ثاني لمبابي وثالث لريال مدريد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: كورتوا يتصدى وتنقلب الهجمة إلى هدف بواسطة كيليان مبابي

ق33: جوووووووووووول رائع من أردا جولير من قذيفة قوية

ق15: ربع ساعة تمر بلا أهداف

ق8: أوريليان تشواميني استقبل ركلة ركنية برأسية غير متقنة مرت فوق العارضة.

ق7: تيبو كورتوا يتعملق أمام رأسية خطيرة من ماركوس ألونسو

انطلاق المباراة

ريال مدريد سلتا فيجو الدوري الإسباني
نرشح لكم
فالفيردي: الكلاسيكو فرصتنا الأخيرة في الدوري.. وهذا الشيء مستحيل تقبله أنشيلوتي: إذا فزنا بالكلاسيكو سيظل حسم لقب الدوري في يد برشلونة الفارق كما هو قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد ينتصر على فيجو بشق الأنفس المدير الرياضي لـ بلباو يوضح لـ في الجول كيف يستثمر النادي في أكاديميته.. وهل تتغير الفلسفة التعاقدية تشكيل ريال مدريد - تشواميني في الدفاع وجولير أساسي أمام سيلتا فيجو فليك: تشيزني يحرس مرمى برشلونة أمام إنتر وريال مدريد عاد تير شتيجن واسترد الأساسيون الانتصار.. برشلونة يجتاز بلد الوليد قبل موقعة إنتر ترك السباق وفوز برشلونة يقصيه رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع ألافيس
أخر الأخبار
دوري المحترفين - انتصار المنصورة وطنطا يشعل صراع الهبوط قبل النهاية 8 دقيقة | القسم الثاني
خطاب: الفوز على بيراميدز نتيجة عمل عامين.. وحذرت اللاعبين من عرضيات الشيبي 16 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل حرس الحدود – ممدوح يقود الهجوم أمام الأهلي 21 دقيقة | الدوري المصري
بعد رحلة طويلة امتدت 34 عاما.. بيزا يعود من جديد إلى الدوري الإيطالي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري – الأهلي ضد حرس الحدود 29 دقيقة | الدوري المصري
المساهمة الـ 15 وصناعتان في مباراة واحدة.. الشيبي يواصل تألقه مع بيراميدز رغم الخسارة 32 دقيقة | الدوري المصري
انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي 34 دقيقة | الدوري المصري
انكسار سلسلة اللاهزيمة وهدية لـ الأهلي.. بيراميدز يخسر من فاركو في مباراة درامية 45 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه 2 في الجول يكشف الموقف الحالي لطلبات كولر من الأهلي بعد فسخ العقد 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 7-15 (3) الترجي.. نصف نهائي بطولة إفريقيا 4 كرة طائرة - بقيادة الثلاثي المصري.. السويحلي يكتب التاريخ ويتوج بإفريقيا أمام الترجي