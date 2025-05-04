الشرق الأوسط: الزمالك حصل على توقيع البركاوي.. ومفاوضات لضم لاعب آخر من الرائد

حصل نادي الزمالك على توقيع المغربي كريم البركاوي مهاجم الرائد السعودي بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد البركاوي مع الرائد بنهاية الموسم الجاري، ويقترب الرائد من الهبوط الدرجة الأولى في الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، الزمالك حصل على توقيع كريم البركاوي بشكل رسمي.

ويصبح البركاوي لاعبا بين صفوف الزمالك مع بداية الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وكان البركاوي قريبا من الانتقال إلى الزمالك بداية الموسم الجاري، لكن تحولت وجهته للاستمرار إلى الرائد.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الزمالك لم تكتف بصفقة البركاوي، وتوصل النادي لاتفاق مع إدارة الرائد لشراء المدة المتبقية من عقد الجزائري يسري بوزوق.

وكان بوزوق قد انتقل إلى الرائد في يناير الماضي لمدة موسم ونصف الموسم.

البركاوي كان قريبا من الانضمام للزمالك بداية الموسم الجاري، ولكنه اعتذر عن عدم الحضور إلى مصر وإتمام الاتفاق بسبب ظروف مرض والده.

وكان من المقرر أن يتفق مسؤولي الزمالك مع البركاوي على موعد جديد لتوقيع العقود وإتمام الصفقة لكنه اللاعب قرر تغيير وجهته وجدد تعاقده مع الرائد.

وانضم البركاوي إلى الرائد قادما من حسنية أغادير المغربي في عام 2020.

ومع الرائد خاض كريم البركاوي 127 مباراة سجل خلالهم 61 هدفا وصنع سبعة آخرين.