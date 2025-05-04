برشلونة يستعيد ليفاندوفسكي أمام إنتر.. ويفقد بالدي

تزايدت فرص روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في المشاركة أمام إنتر، حسب جريدة سبورت.

وذلك بعد مشاركته في التدريب الجماعي يوم الأحد.

ويلعب برشلونة أمام إنتر مساء الثلاثاء المقبل في مدينة ميلانو بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أن ليفاندوفسكي تعافى وسيسافر مع الفريق إلى ميلانو.

فيما تدرب أليخاندرو بالدي منفردا لتتقلص فرص ظهوره أمام إنتر.

ومن المرجح أن يتم استبعاد بالدي من المشاركة في إياب نصف النهائي.

وغاب ليفاندوفسكي عن مباراة الذهاب ضد إنتر بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيسر.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بتعادل برشلونة على ملعبه أمام إنتر بثلاثة أهداف لكل منهما.

ويلعب برشلونة أمام إنتر، وينتظر الفائز منهما المتأهل من مواجهة باريس سان جيرمان وأرسنال في نصف النهائي الأخر.