مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الاستقرار على إلغاء معسكر منتخب مصر في يونيو

استقر اتحاد الكرة المصري على إلغاء معسكر منتخب مصر المزمع إقامته في شهر يونيو المقبل.

قبل قليل أعلن اتحاد الكرة إقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز يوم 5 يونيو القادم، ليصعب إقامة معسكر منتخب مصر في فترة التوقف الدولي المقبلة.

على استاد القاهرة.. اتحاد الكرة يعلن موعد إقامة نهائي كأس مصر

وقال مصدر باتحاد الكرة في تصريحات لـFilGoal.com: " تم الاستقرار على إلغاء معسكر يونيو لمنتخب مصر بسبب عدم وجود لاعبين متاحين للجهاز الفني بقيادة حسام حسن".

وأضاف "بعد تحديد موعد نهائي كاس مصر 5 يونيو أصبح نجوم الزمالك وبيراميدز غير متاحين".

وتابع "بجانب غياب لاعبي الأهلي بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية ومع وجود أيضا لاعبين مثل حمدي فتحي ومحمود حسن (تريزيجيه) مع الأهلي في الوقت الحالي".

ويبدأ التوقف الدولي خلال الفترة من 2 إلى 10 يونيو المقبل، بينما معسكر الأهلي في أمريكا بداية من 3 يونيو بينما تنطلق منافسات المونديال يوم 14 من الشهر ذاته.

وأكمل "عمر مرموش أيضا سيغيب بسبب المشاركة مع مانشستر سيتي في مونديال الأندية، كما هناك قرار بإراحة محمد صلاح".

وأتم المصدر "لذلك سيتم إعلان قرار بإلغاء معسكر يونيو لمنتخب مصر خلال ساعات".

في البداية، تمسك اتحاد الكرة بإقامة معسكر يتم خلاله خوض مباراة ودية واحدة على الأقل للحفاظ على تصنيف المنتخب.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق على موافقة اتحاد الكرة على عدم تواجد لاعبي الأهلي في المعسكر المقبل من أجل الاستعداد لكأس العالم للأندية.

كما يقترب اللاعبين المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح ومصطفى محمد من الغياب للحصول على فترة راحة.

ومن المقرر أن تتواجد فترة توقف دولي خلال شهر يونيو المقبل ولن يتواجد بها أي ارتباط رسمي للمنتخبات الإفريقية.